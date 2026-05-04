Virgil van Dijk, Liverpool taraftarlarının suçlamaları karşısında tamamen şaşkın: “Gerçekten mi? Öyle mi diyorlar?”

Virgil van Dijk, İngiliz basınına verdiği demeçte, Liverpool taraftarları arasında dolaşan inatçı bir söylentiye yanıt verdi. Son haftalardaki sonuçlar nedeniyle taraftarlar arasında bir hoşnutsuzluk hakim ve bu durum oyuncuların aleyhine suçlamalara yol açtı.

Oyuncular, "tatilde çok fazla zaman geçirdikleri" için eleştiriliyor. Bu nedenle Van Dijk, "yarı zamanlı Liverpool oyuncusu" olarak nitelendirildi. Manchester United'a 3-2 yenildikleri maç öncesinde, Alexis Mac Allister'ın Roma'dan paylaştığı fotoğraflar, taraftarlar arasında Old Trafford'daki maça hazırlıkların hiç de iyi gitmediği izlenimini uyandırdı.

Ayrıca bu sezon Arne Slot yönetimindeki takımın yoğunluğu da şiddetle eleştiriliyor. “Birkaç gün tatil yapmaktan keyif mi aldık? Bir gün mü demek istiyorsun?” diye yanıtlıyor Van Dijk İngiliz basınına. Ardından Mac Allister’ın fotoğraflarıyla yüzleştiriliyor. “Bunun tatil olup olmadığından emin değilim. Bir şehir gezisiydi” diye açıklıyor.

“Ama bence bir gün izinimiz olduğunda, ki çok fazla değil, ailemizle ne yapmak istediğimize kendimiz karar verebiliriz. Artık çocuk değiliz. Herkes yetişkin. Bu hafta cumartesi günü erken bir maçımız var. O yüzden ona odaklanıyoruz. Dün bir oteldeydik. Bugün maç oynadık. Yani ailemizden iki gündür uzaktayız. Gerçekten tatilde olduğumuzu söyleyemeyiz.”

Liverpool taraftarlarının antrenmanların yetersiz olduğunu düşündüğü söylendiğinde, Van Dijk şaşkınlığa kapıldı. “Gerçekten mi? Öyle mi diyorlar? Bazen birkaç gün daha izinli olsaydık isterdim, çünkü bunun iki yönlü bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Son haftalarda Pep Guardiola’nın City’ye üç gün üst üste izin verdiğini görüyorsunuz ve oldukça iyi gidiyorlar.”

“Önemli olan doğru dengeyi bulmak. İnsanların yeterince antrenman yapmadığımızı düşündüklerini ve bunun sonuç alamamamızın bir nedeni olabileceğini anlıyorum. Herkes gibi ben de şahsen bu sorunun çözülmesini istiyorum. Tekrar başarılı olmak istiyorum. Takımda istikrar görmek, maçları kazanmak ve mücadele etmek istiyorum. İşi bitirmek istiyoruz. Şu anda sadece hayal kırıklığına uğramış durumdayız.”

“Tutarlılık, yaptığınız her işte en zor olan şeydir. Başarılı olmak ve sonuç almak için en iyi yol budur. Şimdi oynayacağımız üç maç kaldı, sonra da Dünya Kupası var. Bu sezonun gelecek sezon tekrarlanmaması gerektiğini anlamalıyız. Bu kabul edilemez,” diye bitiriyor kaptan.