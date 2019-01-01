Virgil van Dijk: Kazanan tarafta olduğum için mutluyum

UEFA Süper Kupa’yı kazanan Liverpool’un Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk, sonuçtan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Premier Lig’in iki temsilcisi ve , UEFA Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.

Normal süresi 1-1, uzatma devreleri ise 2-2 sona eren mücadelede seri penaltı atışlarında rakibine 5-4’lük üstünlük kuran Liverpool, dördüncü kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından BT Sport’a açıklamalarda bulunan Virgil van Dijk “Taraftarlar için izlemesi güzel ama çok zor bir maç oldu. Özellikle ikinci yarının başlangıcı olmak üzere çok iyi futbol oynadığımız bölümler oldu. Fırsatlar bulduk ve onları baskı altına aldık. Ama bu bir final, her şey olabilir. Penaltıların sonucu belirlediği bir maçta kazanan tarafta olduğum için mutluyum” ifadelerini kullandı.

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Sözlerine devam eden 28 yaşındaki savunma oyuncusu “İki takım için de zorlu bir maçtı. İkinci yarının başlangıcında ikinci topları kazanmaya yöneldik. Bu da bizim oyun anlayışımız için çok önemli bir detaydı. Önümüzdeki maçta daha iyi olmak için analizlerimizi yapmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Premier Lig’in ilk maçında Norwich’i 4-1’lik skorla geçen Kırmızılar, Brezilyalı kaleci Alisson Becker’in sakatlığıyla sarsılmıştı. Alisson’un yerine bu maçta kaleyi koruyan yeni transfer Adrian hakkında konuşan Van Dijk “Adrian’ın son penaltıyı kurtarmasından dolayı çok mutluyum. Penaltılardan önce onun yanına gidip ‘Bu gece kahraman olabilirsin’ dedim ve o da gerekeni yaptı. Onun ve takımım adına çok mutluyum” sözlerini kullandı.