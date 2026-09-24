Virgil van Dijk, Almanya karşısında alınan 1-1’lik beraberlikten oldukça memnun. Hollanda Milli Takımı, Xavi dönemine uzun süre yenilgiyle başlayacak gibi görünse de Ruben van Bommel’in son anlardaki çıkışıyla bir puan kurtarıldı. Van Dijk’a göre bu, son derece önemli bir puan.

Van Dijk, NOS’a yaptığı açıklamada, “Bence bugün en az bir puanı hak ettik” dedi. “Zaman zaman çok iyi oynadık, önde baskı kurarken risk aldığımız bazı anlarda zaman zaman savunmasız kalıyoruz ama bu, gelişebileceğimiz bir şey. Üç günlük çalışmanın ardından bunun gayet iyi bir maç olduğunu düşünüyorum.”

Ardından hakem Alejandro Hernández Hernández hakkında konuşan kaptan, “İlkini çok kolay iptal edilmiş buldum, bana göre Brian (Brobbey, ed.) hiçbir şey yapmadı” ifadelerini kullandı. “Onların golünde topun dışarı atılması gerektiğini düşündük, çünkü önce onlar geri dönmüştü. Sonuçta topun tam onlara uygun şekilde düşmesi talihsiz oldu. Neticede bir puan alıyoruz ve bir sonraki maçta üç puan almak için antrenman sahasında yeniden çok çalışacağız.”

Muhabir Jeroen Stekelenburg, Hollanda’nın ikinci yarıda üstün taraf olduğu maçın ardından Van Dijk’ın tepkisini ‘temkinli şekilde memnun’ olarak nitelendirdi. Van Dijk ise, “En az bir puanı hak ettik. Bunu analiz edeceğiz” dedi. “Elbette ilk yarıda 2-0 geriye de düşebilirdik ama bir puan aldık ve yolumuza devam ediyoruz.”

“Sonuç kesinlikle özgüvene yardımcı oluyor ve son üç günde yaptığımız iyi işi de doğruluyor. Ama içinde çok daha fazlası var, teknik direktör de bunu söyleyecektir. Ancak üzerine inşa edebileceğimiz bir şey var, bu yüzden devam ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Bunun ardından Gert van ‘t Hof, Ronald de Boer ve Rafael van der Vaart, Van Dijk’ın röportajında biraz ‘mütevazı’ bir görüntü verdiği sonucuna vardı. De Boer, “Evet, belki de öncesindeki kargaşa yüzündendir” dedi. “Şöyle düşünüyordur: bir süreliğine fazla ileri gitmeyeyim. Ama zaman zaman iyi futbol oynadılar, dolayısıyla bunu söylemesinde haklı.”

Van Dijk, çarşamba günü basın toplantısında ise çok farklı bir ruh halindeydi. O gün salondaki basına sert şekilde çıkışmış, yeterince takdir görmediğini ve diğerlerinden farklı değerlendirildiğini söylemişti. Ayrıca Dünya Kupası’nda Fas’a karşı hazırlanan taktik planda kendisinin de sorumlu tutulmasını çok yanlış bulmuştu. Olay büyük bir kavgaya dönüştü.