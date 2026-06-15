Hollanda milli takımının Dünya Kupası'nda Japonya karşısında sergilediği hayal kırıklığı yaratan performans, komşumuz Belçika'da da gözden kaçmadı. Belçika kanalı Sporza'da yorumcu Filip Joos, öfkesini hiç saklamadı.

Onun hayal kırıklığı özellikle maçın bitimine yirmi dakika kala oyuna giren Memphis Depay'e yöneliyor. Joos'un gözünde Memphis'i oyuna sokmakla tamamen yanlış bir seçim yapan milli takım teknik direktörü Ronald Koeman da eleştirilerin hedefinde.

“Kasıtlı olarak 10 kişiyle oynamaya karar verdiyseniz, hala Memphis Depay'ın bu seviyede iyi bir yedek olduğunu düşünüyorsanız... Memphis'i artık kadroya bile almamalısınız. Bu bir sorun olmaya devam ediyor,” diye başlıyor Joos tiradına.

“Ayrıca sahada öyle bir tavır sergiliyor ki, insan ‘gerçekten canın istiyor mu, evlat?’ diye düşünüyor. Oysa Summerville ve Malen bunu gösteriyor. O zaman Brobbey’i forvette oynat. Sunderland’da harika bir sezon geçirdi. Topu ayağında tutabiliyor, ama Koeman takımın tüm hızını elinden aldı, gerçekten beceriksizceydi.”

Memphis'e karşı hâlâ var olan o küçük umut veya güven kırıntısı, Hollanda - Japonya maçının son dakikalarından sonra tamamen yok oldu. “Memphis, Hollanda'nın hedeflediği Dünya Kupası seviyesinde artık maç formuna kavuşamayacak. Bu artık mümkün değil.”

Joos bu nedenle Virgil van Dijk’in, Hollanda milli takımının kaptanı olarak, şimdi müdahale etmesi gerektiğini düşünüyor. “Eğer ben Van Dijk olsaydım, şimdiden Koeman’ın kapısını çalar ve şöyle derdim: ‘Koç, Memphis hakkında biraz konuşalım.’”

“Çünkü bu olamaz. Bu, takımını rezil etmek demektir,” diye devam ediyor. “Memphis, görünüşe göre alt dudağına ‘başarılı’ yazdırmış. Umarım bunu lazerle sildirebilir. Belki rap yapmada hala başarılıdır, ama futbolda artık değil.”