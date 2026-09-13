Virgil van Dijk, Hollanda Milli Takımı’yla ilgili soruyu çok hızlı geçiştirdi

Virgil van Dijk, Hollanda Milli Takımı’ndaki geleceği hakkında açık açık konuşmayı reddediyor. Bu durum, Oranje yıldızının her yıl Tilburg’da düzenlediği gençlik turnuvası Virgil’s Legacy Trophy’de bir kez daha ortaya çıktı.

Van Dijk, pazar günü ESPN’e verdiği röportajda, “Hollanda Milli Takımı hakkında soru sormayacağınızı sanıyordum. Ama bunu da herhalde çabuk anlarsınız” ifadelerini kullandı.

Van Dijk, geçen hafta yeni Şampiyonlar Ligi sezonunun başlangıcında Liverpool ile Atlético Madrid arasında oynanan karşılaşmada tribünde bulunan milli takım teknik direktörü Xavi ile görüştü. Kaptanın, Almanya ve Yunanistan’ın da aralarında bulunduğu Nations League maçları için açıklanacak nihai kadroya alınıp alınmayacağı önümüzdeki cuma belli olacak.

Van Dijk, EURO 2024’ün ardından Hollanda Milli Takımı’ndaki geleceği konusunda şüpheler yaşamıştı. Ronald Koeman onu devam etmeye ikna etti ve böylece savunmacı, Hollanda’nın son 16 turunda veda ettiği son Dünya Kupası’nda da forma giydi.

Liverpool kaptanı, adını taşıyan gençlik turnuvası hakkında da Brabants Dagblad ile kısa bir değerlendirmede bulundu. “Dün öğleden sonra (cumartesi, ed.) Liverpool ile oynadık, öğleden sonra yeniden antrenmana çıkmam gerekiyor ve şimdi buradayım. Bu, bunun benim için ne kadar önemli olduğunu yeterince anlatıyor, değil mi?” dedi.

Van Dijk, turnuva sırasında genç oyunculara bir şeyler katabilmeyi özellikle umut ediyor. “On iki ya da on üç yaşındaki birinin hayatı çok çalkantılıdır ama aynı zamanda on altı yaşındaki oyuncuların bazen profesyonel olarak ilk maçlarına çıktığını da görüyorsunuz. O yüzden kim bilir, belki bu hafta sonu burada üç yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak çocukları da görürüz, hatta belki finalde galibiyet golünü atanı bile. Bu güzel olurdu.”

Liverpool efsanesi Steven Gerrard da Tilburg’daydı. Ayrıca Frenkie de Jong, Zlatan Ibrahimovic ve Thierry Henry de yetenekler için video mesajlar gönderdi.