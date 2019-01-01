Virgil van Dijk: Henderson genç oyuncular için mükemmel bir örnek

Virgil van Dijk, Liverpool kaptanı Jordan Henderson hakkında övgüyle bahsetti.

Başarılı savunma oyuncusu Virgil van Dijk, takım kaptanı Jordan Henderson'ın genç futbolcular için iyi bir rol model olduğunu söyledi.

Hollandalı futbolcu ESPN'e verdiği demeçte, "Eğer genç oyuncular kendilerine örnek bir futbolcu arıyorsa, bu kişi Henderson olmalı. O herkesin saygı duyduğu fantastik bir lider ve benim kaptanım olduğu için çok minnettarım." dedi ve ekledi:

"O yıllardır takımı her şeyin önüne koyuyor. Saha içinde ve saha dışında çok fazla sorumluluk var. Kendinden önce takımı düşünmelisin ve Hendo bu konuda oldukça yetenekli."

Henderson bu sezon forma giydiği 44 resmi maçta 1 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.