Virgil Van Dijk: Hayatta daha önemli şeyler olduğunu öğrendim

Liverpool’un başarılı defans oyuncusu Virgil Van Dijk, kariyerindeki yükselişi ve Barcelona karşısındaki geri dönüşü üzerine konuştu.

İngiltere’de Yılın Futbolcusu seçilen Hollandalı stoper, 75 milyon sterlin karşılığında ’dan ’a transfer olduğunda birçok eleştiriye maruz kalmıştı. “Bir defans oyuncusuna bu kadar para verilir mi?” soruları, gündemi bir hayli meşgul etmişti ancak Van Dijk, bu yargıları yerinden söküp atarcasına bir performans ortaya koyarak Liverpool’un bu sezonki başarısında büyük bir pay sahibi oldu.

The Guardian’a konuşan 27 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi finali öncesi gergin olup olmadığı sorulduğunda, “Hayır, artık gerginlik hissetmiyorum. Tecrübe kazandıkça gerginlik kayboluyor. İlk Liverpool maçım ’a karşıydı ve gerginlikten çok heyecan hissediyordum. O günkü sakinliğim beni bile şaşırttı. Geçen seneki Şampiyonlar Ligi finalinden önce bile hiç gergin değildim. Çok rahattım. Eğer gergin olursanız ‘Hata yapmak istemiyorum, topu başkasına vereyim’ düşüncesine kapılırsınız. Kalitenizi sınırlarsınız. Yıllar geçtikçe hayatta daha önemli şeyler olduğunu öğrendim. ” cevabını verdi.

Savunma hattında sürekli sorun yaşayan Kırmızılar’ın kurtarıcısı olan Van Dijk, bu sezon 22 golle en az gol yiyen takım ünvanının kazanılmasında büyük bir rol oynadı.

Küçükken Şampiyonlar Ligi finalinde oynadığını hayal eden Van Dijk, henüz 20’sindeyken Groningen’in A takımına girmekte zorlanıyor, haftada 2 kez bulaşık yıkayarak harçlığını çıkartmaya çalışıyordu. Willem II günlerinde Van Dijk’ı ’a alması için teklif yapılmış ancak Marc Overmars, reddetmişti. O günleri anımsayan Van Dijk, “Hiç pes etmemek sanırım güzel bir örnek. Hayallerin için durmadan çalışmak... Kariyerimin her adımı çok çalışmaktan geliyor. Elimden gelen her şeyi yaptım. Şu an bile oyunumu geliştirmek için yapacağım çok şey var. Belki o zamanlar bana şans vermemeleri doğru bir karardı.” ifadelerini kullandı.

“Groningen’e gittiğimde tek başımaydım. Antrenmana bisikletle gidiyordum. Çalışmaya devam ettim, kendimi geliştirdim. O zamanki hocamız Dick Lukkien ile hala görüşüyorum. O harika bir teknik adam ve benim en iyi yönlerimi ortaya çıkardı. Beni zorladı, hatta arada kızdırdı bile ancak bu baskısı işe yaradı. Ona minnettarım.”

2011’de apandisit ameliyatı geçiren Van Dijk, bu konu açıldığında üzüntüsünü gizleyemedi: “Kolay olmadı. Yemek bile yapamıyordum. Başka bir futbolcuyla yaşıyordum. Eğer gençseniz böyle bir şeyin kolay olacağını zannediyorsunuz. Hiç yemek yapmazdık. Dışarı çıkıp o kadar çok abur cubur yerdik ki en sonunda apandisitime zarar verdim. Yemek ve sağlık konusunda çok şey öğrendiğim zorlu bir dönemdi. Böyle bir şey yaşayınca sahip olduklarınız için şükrediyorsunuz. Hayat, yalnızca futboldan ibaret değil. Ailemiz var, her şey sağlıklı ve mutlu olmakla ilgili.”

Groningen’den ’e transfer olduğunda yaşadığı kültür değişimi sorulunca, şu cevabı verdi:

“Çok büyük bir değişimdi. İngilizce’yi iyi konuşurum ama İskoç aksanı bambaşka. Başlarda insanlar konuşuyor, ben yalnızca kafamı sallıyordum. Celtic’e gitmek benim için muhteşemdi. Aynı ’da olduğu gibi büyük kulüpler bana şüpheyle bakıyor, yeteneğimi sorguluyordu. İskoçya’da standartın düşük olduğunu söylüyorlardı. Ama ben çalıştım ve kendime inandım. Celtic taraftarı harikaydı. Takım için yaşıyorlar, onun için ölürler de. Gerçek taraftar tutkusunu çok seviyorum. Liverpool’a gelme sebeplerimden biri de buydu.”

Konu nihayet maçına geldi. Van Dijk, yaşadığı o stresli anları dile getirdi: “Barcelona maçından önce uyuyamadım. Anfield’a geldiğimiz ilk anda özel bir şeyler olacağını hissettik. Divock Origi, ilk golü atınca içimizde bir inanç oluştu. O gece her şey özeldi. Şanslı değildik, sonuna kadar hak ettik. Herkes, Barcelona’ya karşı 3-0’dan geri gelmenin imkansız olduğunu ve Messi’nin gol atacağını söyledi. Eğer atsaydı, kazanmamız neredeyse imkansız olurdu ama başardık. Tarif bile edemiyorum, çılgınca bir tecrübeydi. Umarım sonunu getiririz ve daha büyük bir tarih yazarız.”

Liverpool’un finaldeki rakibi da yarı finalde Ajax karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza atmıştı. Van Dijk, maç ile ilgili görüşlerini şöyle aktardı: “Gördüklerime inanamadım ancak Ajax’taki arkadaşlarımı arayıp kendileriyle gurur duymaları gerektiğini söyledim. Eleştirel bakarsanız Ajax’ın ikinci yarıda oyunu verdiğini söyleyebilirsiniz. Ancak turnuva boyunca muazzam bir performans ortaya koydular ve Hollanda futbolunu yeniden ayağa kaldırdılar.”

Sonrasında ise final maçı için durum değerlendirmesi yaptı: “Liverpool, her zaman baskı altındadır ancak tadını çıkarmak zorundayız. Kazanma şansımız var ama bu her iki taraf için de büyük bir maç olacak. Onlar da asla pes etmediklerini gösterdiler. Hazırlıklı olmalıyız. Kaybedersek çok üzüleceğiz ancak bu, dünyanın sonu değil. Elimizden gelini yapacağız ve eğer kaybedersek, karşımızdakinin daha iyi olduğunu bilip pişmanlık duymayacağız. ‘Premier Lig’i 1 puanla kaçırdık, şimdi de Şampiyonlar Ligi’ni kaybedersek ne yaparız?’ şeklinde bir endişemiz yok. Düşünmeye bile değmez. Elimizdeki yetenek ve tecrübeyi en iyi şekilde ortaya koymayı düşünüyoruz.”

“Şampiyonlar Ligi’ni kazanırsak sonraki 2 maçımız Community Shield ve UEFA Süper Kupası olacak. 3 maçta 3 kupa kazanabiliriz. Bunun için çabalıyoruz.”

“İngiltere’de Yılın Futbolcusu seçildiğim için gururluyum çünkü genelde ya bir golcü ya da orta saha bu ödülü alırdı. İlerleyen yıllarda geriye dönüp baktıkça daha da gurur duyacağım. Ben Raheem Sterling ya da Bernardo Silva ödülü alır sanmıştım. Bernardo harika bir oyuncu ve çok iyi birisi. City için gelecekte çok önemli bir rolü olacak. Ancak Raheem, daha büyük bir gelişme kaydetti ve ben, oyumu ona verdim.”

Son olarak özel hayatından bahseden Van Dijk, aile hayatını ve hayır işlerini konuştu:

“Groningen’den beri ailemiz büyüdü ve 2 kızım oldu. Babalık, insanı değiştiriyor. Hayatta zor zamanlar yaşarsınız ancak eve gidip ailenizi gördüğünüzde hepsi yok olur.”

“İnsanlara yardım edebiliyorsam ederim. Eşim Rike, bu konuda çok istekli ve elimizden geldiğince yardım yapıyoruz. Liverpool’daki dernek ile birlikte hareket ediyoruz. Ailelere yardım ediyoruz, Nepal’deki yetimhanenin elçiliğini üstlendik. Bazen küçük yardımlar da oluyor. Krampon imzalamak ve maç davetleri gibi. Bizim için küçük olan bir şey, başkaları için büyük olabilir. İnsanların, onlardan daha iyi olduğumuzu düşünmelerini istemem. Hepimiz aynıyız.”