Liverpool'un stoperi, Community Shield maçında Haaland'ı durdurmayı başardı. Fakat onun bu sezon yıldız olmasını bekliyor.

Virgil van Dijk, 2022 Community Shield'de Manchester City'nin yeni çocuğuyla girdiği savaşı kazanmayı başardı. Ancak Liverpool defans oyuncusu buna rağmen Haaland'ın 2022'de "savunmacıların hayatlarını korkunç hale getireceğini" söylemeye yetecek kadar şey gördü.

Jürgen Klopp'un ekibi, King Power Stadyumu'nda 3-1'lik bir galibiyet elde ederken, 51 milyon sterlin'e son Premier Lig şampiyonuna transfer olan Norveçli yıldız, FA Cup sahibi Liverpool'a gol atamadı.

Haaland bu müsabakada birkaç gol pozisyonuna girdi. Bir pozisyonda üst direğe takıldı. Ancak beklenti, İngiltere'de ligi domine edeceği yönünde.

Erling Haaland, Manchester City'de başarılı olacak mı?

Van Dijk, tek golünü 'VAR' kontrolünün ardından Julian Alvarez ile bulan City'ye karşı işini yapmaktan memnundu. Haaland ile ilgili ise şunları söyledi:

"Açıkçası, savunma oyuncuları için hayatı zorlaştırabilecek pek çok özelliği var. İngiltere'deki savunmacıların hayatlarını korkunç hale getirecek!

"O her şeye sahip. Kafa vurabilir, hızlı. Ama bugün onu uzak tuttuk. İki şans yakaladı ama bunun dışında birlikte iyi iş çıkardık.”

2022-23'te en çok golü kim atacak - Erling Haaland mı Darwin Nunez mi?

Haaland, Liverpool karşısında gol bulamasa da Liverpool'un yeni transferi Darwin Nunez, yedek kulübesinden çıktıktan sonra skor tablosuna adını yazdırdı.

Roberto Firmino'nun arkasında bekleyen Nunez, Klopp'un ekibinde lider olacak. Ancak o da Premier Lig'in getirdiği zorluklara hızla uyum sağlaması gereken bir başka isim.

Haaland'ın İngiltere'de ustalaşmak için ne yapması gerektiğini sorgulayan Van Dijk, şöyle devam etti:

"Pekâlâ, ona çok fazla tavsiye vermeyeceğim! Ancak, başkalarının ne dediğine değil, kendi oyununa odaklanması gerektiğini bilecektir.

"Büyük bir fiyat etiketi ile gelen oyuncuların üzerinde baskı olur, ama ne yapabilirsiniz? Gösteri yapmak için geliyorsunuz ve kulüp sizin için bir transfer ücreti ödüyor. Sadece çalışmak ve mümkün olduğunca çok gol atmaya çalışmak zorundasınız.

"Bizim durumumuzda Darwin için de aynı şey geçerli."

Liverpool, 2022-23 Premier Lig sezonunu önümüzdeki cumartesi evinde Fulham'a karşı açacak. City ise bir gün sonra West Ham ile karşılaşacak.

Daha fazlası için