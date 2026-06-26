Virgil van Dijk, Fas karşısında bolca fırsat gördüğünü belirtiyor: "Harika bir takım, ama aynı zamanda zayıf noktaları da var"

Hollanda milli takımı, Dünya Kupası'nda son 32 turunda Fas ile karşılaşacak. Kaptan Virgil van Dijk, Atlas Aslanları'nın niteliklerinin farkında olsa da, aynı zamanda fırsatlar da görüyor.

Hollanda, Cuma günü Tunus'u 3-1 mağlup etti ve Japonya'nın İsveç ile 'sadece' 1-1 berabere kalarak gol farkını artıramaması nedeniyle, Ronald Koeman'ın takımı Fas ile karşılaşacak.

"Harika bir atmosfer, güzel bir stadyum. Hava durumu da beklediğimden daha iyiydi, yani güzel bir galibiyet oldu," diye konuştu Van Dijk, Tunus galibiyetinin ardından NOS'a verdiği demeçte.

“Maçın büyük bölümlerinde çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarının sonlarına doğru ve ikinci yarının başında biraz dikkatsizdik, ama maça harika bir başlangıç yaptık.”

Hollanda, maçın ilk on dakikasında 2-0 öne geçti, ancak daha sonra geriye düştü. Tunus, Hollanda'nın her zaman kolayca aşamadığı alçak bir blok kurdu. "Bu konuda daha iyi olmamız gerekiyor," diyor Van Dijk. "Ama genel olarak iyi bir maçtı."

Şimdi sıra Fas’ta. “Çok sayıda niteliklere, özellikle de futbol becerilerine sahip harika bir takım. Ancak aynı zamanda zayıf noktaları da var ve biz de bunları hedef almaya çalışmalıyız. Hazırlanmak için birkaç günümüz daha var. Elbette çok heyecanlıyız. Oynaması keyifli bir maç olacak. Haydi bakalım!”

Hollanda Milli Takımı, Fas ile oynayacağı maçı Pazartesi gecesi Salı sabahına karşı (Hollanda saatiyle) saat 03.00’te Monterrey’de oynayacak.