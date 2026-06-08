Virgil van Dijk, Dünya Kupası'nda sıcağın yanı sıra başka bir zorluk daha görüyor: "Buna alışmak gerekecek"

Virgil van Dijk, Voetbal International'a verdiği demeçte, yüksek sıcaklık ve nemin yanı sıra sahaların da bu Dünya Kupası'nda önemli bir rol oynayabileceğini öngörüyor. Hollanda milli takım kaptanına göre sahalar ideal durumda değil ve top üzerinde iyi zıplamıyor.

"Koşullar yüzde yüz etki edecek," diye söze başlayan Liverpool'lu savunma oyuncusu, ardından sahaların durumuna değindi. "Bu da öyle. Bunu geçen yıl Amerika'da düzenlenen kulüpler arası Dünya Kupası'nda görmüştük."

"Top pek iyi zıplamıyor. Buna alışmak biraz zaman alacak. Bunu deneyimlememiz ve mümkün olduğunca çabuk uyum sağlamamız gerekiyor."

34 yaşındaki tecrübeli oyuncu buna rağmen Oranje'nin iyi bir performans sergileyebileceğini düşünüyor. Oyun stilini değiştirebilme yeteneğinin bu konuda çok önemli olduğunu vurguluyor. "Farklı şekillerde oynayabilecek niteliklere sahibiz. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Farklı sistemler de uygulayabiliriz. Arkada dört kişiyle oynarsak, sonunda 3-4-3 dizilişine geçebiliriz."

Van Dijk'e göre, takımın turnuva boyunca gelişebilmesi için iyi bir başlangıç yapmak çok önemli. "İyi bir performans sergilemeli ve hemen maçlar kazanmalıyız ki turnuva boyunca gelişebilelim. O zaman bu kadroyla gerçekten güzel bir yaz geçirebiliriz."

Pazartesi akşamı Oranje, Özbekistan ile son hazırlık maçını oynayacak. Önümüzdeki Pazar saat 22.00'de Japonya ile ilk grup maçı oynanacak.