Chelsea'ye, Liverpool kaptanı Virgil van Dijk için sürpriz bir transfer hamlesi yapması çağrısında bulunuldu. Tecrübeli savunmacının Merseyside'daki uzun vadeli geleceğine ilişkin belirsizlik artıyor. Mevcut sözleşmesinin sonuna yaklaşan Van Dijk için bu yaz Premier Lig içinde bir transfer ihtimali doğabilir.

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Redknapp: Chelsea, Anfield'daki sözleşme belirsizliğini değerlendirmeli

Liverpool, mevcut sözleşmesinin sonuna yaklaşan Virgil van Dijk'a yeni bir kontrat teklif edip etmemeyi hâlâ değerlendiriyor. Liverpool sözleşmeyi uzatmamaya karar verirse eski orta saha oyuncusu Jamie Redknapp'a göre Chelsea bu fırsatı değerlendirmeli ve Hollandalı savunmacıyı Premier Lig'de tutmalı.

Van Dijk, 2018'de Liverpool'a katılmasından bu yana yaklaşık on yıldır takımın savunmasının bel kemiği oldu. Bu dönem, kulübün yeniden büyük kupalar kazanan bir güç hâline gelmesiyle örtüştü. Redknapp, stoperin Anfield'da kalmasını umsa da anlaşma sağlanmazsa bir sonraki adresinin Stamford Bridge olması gerektiğini savunuyor.

Redknapp'a göre Van Dijk neden Chelsea'ye uygun?

Sky Vegas'a konuşan Redknapp, tecrübeli savunmacının iki sezon daha en üst düzeyde oynayabileceğini belirterek Chelsea'nin onu transfer etmeye çalışması gerektiğini söyledi.

Redknapp, “Kesin olarak bilmiyorum, belki de kalır. Umarım kalır” dedi. “Yazın Virgil van Dijk'ı almaya çalışmalılar. Ben olsam bunu yapardım. Orada böyle bir oyuncu olsun istersiniz. Ondan beş yıl yararlanamazsınız ama bence en üst düzeyde oynayabileceği iki yılı daha var.

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“Bence harika bir transfer olur. MLS'e gitmek isteyebilir. Başka bir yere gitmek isteyebilir. Ama Londra'ya gelmek de isteyebilir. Liverpool'la yeni sözleşme imzalamazsa transfer etmeye çalışmaları gereken kişi o.”

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Chelsea'nin deneyime yönelmesi ve Van Dijk'ın tutumu

Kendini kanıtlamış bir liderin transfer edilmesi, Chelsea'nin Xabi Alonso yönetiminde transfer stratejisinde yaptığı son değişiklikle örtüşüyor. Daha önce genç yeteneklere öncelik veren Alonso, geçen yaz Danny Welbeck ve Jordan Henderson'ı transfer ederek kadroya deneyimli isimler kattı. Bu yaklaşım, Chelsea'ye 35 yaşında katılıp takımın Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına yardımcı olan Thiago Silva'nın yarattığı etkiyi hatırlatıyor.

Van Dijk ise geçen hafta, en üst düzeyde hâlâ sunacağı çok şey olduğunu düşünmesine rağmen bir sonraki adımının ne olacağını hiç bilmediğini kabul etti.

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Hollandalı oyuncu, “Benim için en önemli şey kendimi iyi hissetmem ve kendime iyi bakmam. Bana göre önümde daha uzun yıllar var. Bu sezonun ardından ne olacağını göreceğiz. Şu anda biri gelecek sezon ne yapacağımı bildiğini söyler ya da böyle bir haber yayımlarsa bu doğru değildir. Çünkü şu anda sizinle konuşurken benim de hiçbir fikrim yok.

“Sözleşmem uzatılırsa o zaman görürüz. Uzatılmazsa yazın veda edeceğim.”

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Liverpool ve Chelsea'yi kritik aylar bekliyor

Liverpool, yaz transfer dönemi açılmadan önce kaptanının geleceği hakkında kritik bir karar vermek zorunda. Van Dijk, önüne sözleşme uzatma teklifi gelmezse sezon sonunda Anfield'dan ayrılmayı beklediğini açıkça belirtti.

Van Dijk transfer edilebilir hâle gelirse Alonso'nun Stamford Bridge'e daha fazla deneyimli lider katmayı hedeflediği Chelsea, MLS ve diğer taliplerle rekabet etmek zorunda kalabilir.