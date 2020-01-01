Virgil van Dijk: Bu yıl farklı bir seviyeye ulaştık

Liverpool'un başarılı oyuncusu Virgil van Dijk, şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulunurken, bu sezon takımının farklı bir seviyeye ulaştığını söyledi

Virgil van Dijk uzun zamandır bekledikleri Premier Lig şampiyonluğu sonrası duygularını paylaştı.

, 'nin 'ye kaybetmesiyle bitime yedi hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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Hollandalı futbolcu, BT Sport'a yaptığı açıklamada bu sezon gösterdikleri performansla şampiyonluğu hak ettiklerini dile getirdi:

Daha fazla takım

"İnanılmaz bir sezon geçirdik. Hepimiz inanılmazdık. Bu takımın bir parçası olduğum ve kendime Premier Lig şampiyonu diyebildiğim için çok gururluyum. Tabii ki maçı izledim. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibiydi. Kevin De Bruyne'nin attığı harika frikik golünde inanılmaz gerildim. Ancak maç bittikten sonra kutlama zamanımız geldi. Birbirimizle gurur duyuyoruz. Hislerimi tarif bile edemiyorum. Bu yıl çok farklı bir seviyeye ulaştık. Çok tutarlı ve harika oynadık."

Liverpool, Premier Lig'in 32. haftasında 2 Temmuz Perşembe günü Manchester City deplasmanına şampiyon ünvanıyla çıkacak.