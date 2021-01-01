Virgil van Dijk, Avrupa Şampiyonası'nda olmayacak: Artık genç bir çocuk değilim

Virgil van Dijk, Liverpool ile gelecek sezona daha iyi hazırlanmak istediği için EURO2020'de yer almayacağını açıkladı.

Hollanda'nın kaptanı geçirdiği diz sakatlığının ardından gelecek sezona zamanında ve formda dönmek istiyor.

Virgil van dijk, Ekim ayında Everton kalecisi Jordan Pickford ile girdiği mücadelede sakatlanmış ve ön çapraz bağları kopmuştu.

Hollandalı futbolcu geçirdiği sakatlığın ardından sezonu kapattı ve Liverpool forması giyemedi.

Virgil Van Dijk ne söyledi?

Liverpool'un resmi web sitesine konuşan Hollandalı futbolcu, EURO2020'de ülkesiyle birlikte mücadele edemeyeceğini söylüyor.

"Son bölümde Avrupa Şampiyonası'nda olup olmayacağımla ilgili bir karar vermem gerekiyordu. Her şey bir yana, fiziksel olarak Avrupa Şampiyonası'nda olmamanın doğru olacağına karar verdim. Bu dönemde rehabitasyonumu tamamlayacağım."

"Fiziksel olarak baktığımızda doğru bir karar aldığımı düşünüyorum. Tedavimin son aşamasına geçmeye ve kulübümle sezon öncesi hazırlıklarına odaklanmış durumdayım."

"Ülkemi temsil edemeyeceğim için çok üzgünüm ancak doğru karar aldığımı düşünüyorum."

"Bu gerçekçi bir hedef ve bunun için çalışacağım. Zor bir karar; ancak olayları kabul etmemiz gerekiyor"

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Van Dijk'ın sakatlığı Liverpool savunmasında büyük boşluk yarattı ve bu sezon sakatlıklarla başa çıkmaya çalışan İngiliz ekibi, Premier Lig tablosunun altıncı sırasında yer alıyor.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için kalan dört maçını da kazanmalı.

Virgil van Dijk ise Liverpool ile savaşmaya geri dönmek için sabırsızlandığını söylüyor.

"Artık genç bir çocuk değilim, aklım başımda ve neyin iyi bir karar olabileceğini biliyorum."

"Geri dönmek ve takım arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum ama biraz daha sabırlı olmalı ve daha sıkı çalışmalıyız."

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