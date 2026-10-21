Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, Villarreal karşısında 4-3 kazandıkları maçta alışılmadık karar hatalarıyla dikkat çeken performansının ardından sorumluluktan kaçmadı. Hollandalı millî futbolcu, ilk yarıdaki dağınık savunma görüntüsünün merkezindeydi. Özellikle maçın henüz dördüncü dakikasında yaptığı hatalı kafa vuruşu, Georges Mikautadze’nin açılış golüne doğrudan yol açtı. Ev sahibi ekip iki gollük farkı kapatıp galip gelmesine rağmen tecrübeli stoper, sosyal medyada kendi performansına değinerek her zamanki seviyesinin çok altında kaldığını kabul etti.

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Anfield'daki kâbusun ardından Van Dijk eleştirileri göğüsledi

Van Dijk, son düdüğün ardından yaptığı paylaşımda, “Bir maça en iyi başlangıcım değildi, eleştirileri kabulleniyorum” diyerek beklentilerin altında kalan başlangıcını kabul etti ve kaçınılmaz tepkileri göğüsledi.

Ancak odağı, turnuvanın lig aşamasındaki yüzde 100'lük galibiyet serisini sürdürmek için toparlanan takım arkadaşlarının direncine çevirmek istedi. Andoni Iraola'nın ekibinin geri dönerek üç puanı almasını sağlayan takım ruhunu överek “Takım inanılmaz bir reaksiyon gösterdi, bununla inanılmaz gurur duyuyorum” diye ekledi.

Deneyimli savunmacı İngiliz basınının eleştirilerinden de kurtulamadı. Birçok yayın, ilk dakikalardaki çöküşte oynadığı role dikkat çekerken Van Dijk, GOAL'ün oyuncu puanlamasında 5,5'le yetinmek zorunda kaldı.

BBC ise sallantılı başlangıcına ve ilk goldeki “alışılmadık hatasına” dikkat çekerek ona 5/10 verdi. The Guardian da Liverpool'un maçın bu kadar erken bir bölümünde böylesine zor bir duruma düşmesinin başlıca nedeninin, Van Dijk'ın hatalarla dolu başlangıcı olduğunu belirtti.

Liverpool oyuncu puanları: 4-3'lük galibiyette Mac Allister ve enerjisiyle göz dolduran Ngumoha parladı

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Liverpool bu sezon gerçekten ivme kazanıyor olsa da savunmadaki bu sorunlar teknik direktörü endişelendirmeye devam ediyor.

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35 yaşındaki oyuncu ikinci yarıda belirgin biçimde toparlansa da evinde yenilen üç gol, teknik ekip için ciddi bir endişe kaynağı olacak. Liverpool bu sezon Avrupa'da büyük ölçüde üstün bir performans sergiledi, ancak Villarreal'in savunma hattını bu kadar kolay aşması, Iraola'nın göreve gelmesinden bu yana nadiren görülen bir uyum eksikliğine işaret etti.

Kaptanın eleştirileri kabullenmeye hazır olması liderlik gösteriyor, ancak bu hataların sıklığı ülke genelindeki yorumcuların istenmeyen ilgisini çekmeye başlıyor.

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Troy Deeney, kaptanın hızını ve zihinsel yorgunluğunu sorguladı

Eski Watford forveti Troy Deeney, CBS Golazo yorumcusu olarak yaptığı değerlendirmede Van Dijk'ın mevcut fiziksel ve zihinsel durumunu sert sözlerle eleştirdi. Futbolculuk kariyerinde Hollandalı oyuncuya yedi kez rakip olan Deeney, savunmacının en üst düzeyde oynadığı çok sayıdaki maçtan etkileniyor olabileceğini öne sürdü.

Deeney, Villarreal'in Anfield'da sürpriz biçimde öne geçmesine yol açan hataları incelemeden önce, “Zihinsel olarak yorgun görünüyor” dedi. “Hâlâ iyi özellikleri var, ama 0-1'deki o hata... Bu, Virgil van Dijk'a benzemez. Normalde onun repertuvarında böyle bir şey yoktur.”

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Deeney, Van Dijk'ın ilk iki golde de yanlış kararlar aldığını iddia ederek eleştirisini sürdürdü. Savunmacının ilk golde topun havadaki seyrini tamamen yanlış değerlendirdiğini, ikinci golde ise belirgin bir neden olmadan savunma çizgisinden çıktığını belirtti.

Eski Premier League forveti, “Tamamen yanlış değerlendiriyor ve yedikleri ikinci golde de hiçbir neden yokken öne çıkıyor. Sinirli görünüyor” dedi. Bu gözlemler, kaptanın ilk yarıdaki performansını “alışılmadık derecede istikrarsız” diye nitelendiren ve Liverpool'un savunmaya geçişlerinde bıraktığı büyük boşluklara dikkat çeken oyuncu puanlamalarıyla örtüşüyor.

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Değerlendirmede, on yılı aşkın süredir fiziksel üstünlüğüne büyük ölçüde güvenen bir oyuncunun kaçınılmaz gerilemesine de değinildi. Deeney, efsanevi Chelsea kaptanı John Terry ile karşılaştırma yaptı. Terry'nin zamanla hızını kaybettiğini, ancak çevresindekileri daha iyi organize ederek ve savunmasız durumda kalmamasını sağlayarak buna uyum gösterdiğini belirtti.

Deeney sözlerini şöyle tamamladı: “Her futbolcunun kariyerinde böyle bir dönem gelir. Terry kendisini hiçbir zaman tehlikeye atmadı, ama bunun nedeni yanında Cahill ve Azpilicueta'nın bulunması ve savunmayı iyi organize edebilmesiydi. Van Dijk'ın atletik kapasitesi çok yüksek, ancak hızı azalıyor. Üstelik takım arkadaşlarını Terry kadar yönlendirmiyor. Liverpool'un ne kadar kolay gol yediğine bakın.”

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Dirençli Liverpool, Avrupa'daki kusursuz serisini sürdürdü

Savunmadaki zaaflarına rağmen Liverpool, hücum gücü sayesinde Avrupa'nın formda takımlarından biri olmayı sürdürdü. Geri dönüşü Alexis Mac Allister'ın attığı iki harika gol ve Rio Ngumoha'nın yaratıcılığı başlattı. Ngumoha, takımının 2-0'lık dezavantajdan dönmesine yardımcı olan iki kritik asist yaptı.

Bu galibiyet, Atletico Madrid ve LASK Linz karşısında alınan önceki Avrupa zaferlerinin ardından geldi. Böylece Merseyside ekibi, Avrupa serüvenindeki kusursuz gidişatını sürdürdü.

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Liverpool'un Brighton karşısında yeniden lig mücadelesine çıkmasından önce Andoni Iraola'nın üzerinde düşüneceği çok şey var. Galibiyet olumlu havayı sürdürse de teknik direktör, bu geçiş döneminde oyuncularının ayaklarının yere basması gerektiğini daha önce açıkça dile getirmişti.

Kısa süre önce çıkış yapan Rio Ngumoha'ya önündeki yolun her zaman kolay olmayacağını sert bir dille hatırlattı. Bu uyarı, şu anda form düşüklüğü yaşayan savunma hattındaki deneyimli isimler için de aynı ölçüde geçerli olabilir.

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Sonuçta Villarreal, Tani Oluwaseyi ile son bölümlerde üçüncü golünü bulup gergin bir bitişe neden olsa da Van Dijk'ın ikinci yarıda toparlanması, galibiyeti korumakta belirleyici oldu. Sezon ilerledikçe kaptanın tecrübesi çok önemli olacak, ancak son hatalarının kalıcı bir gerileme değil, yalnızca geçici bir aksaklık olduğunu kanıtlaması için üzerindeki baskı artıyor.