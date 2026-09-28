René van der Gijp, Virgil van Dijk’e Hollandalı gazetecilerin zaman zaman nasıl yaklaştığına şaşkınlıkla bakıyor. Dordrechtli yorumcuya göre bu durum, Liverpool’daki Hollanda kaptanına yaklaşım ile arasında dünyalar kadar fark olduğunu gösteriyor.

Van Dijk, geçen hafta bir basın buluşmasında Valentijn Driessen ile sözlü bir tartışmanın içine girdi. Driessen, Hollanda milli futbolcusunu ‘somurtkan’ olmakla suçladı. Van Dijk ise buna, “Sürekli bu zırvalığı dinleyemem” diyerek karşılık verdi.

Van der Gijp, pazartesi günü KieftJansenEgmondGijp podcast’inde, “Bir düşün. Premier League’de oynuyorsun ve Wayne Rooney ya da Gary Lineker fark etmeksizin, statüsü olan neredeyse herkes tarafından gelmiş geçmiş en iyi stoperlerden biri olarak görülüyorsun. Ama Hollanda’da seni IJsselmeervogels’in ön stoperi gibi kenara atıyorlar. Bu hiç hoş değil” değerlendirmesinde bulundu.

Sunucu Michel van Egmond da Hollanda’daki yaklaşım ile İngiltere’deki yaklaşım arasında büyük bir fark görüyor. “Orada İngiltere’de takım elbiseli ve kravatlı adamlar var; çok büyük, son derece saygın gazetelerden geliyorlar. Kusursuz bir İngilizceyle konuşuyorlar ve gerektiğinde seni yerin dibine de sokuyorlar ama bunu yine de belli bir nezaketle yapıyorlar.”

Van Egmond, Hollandalı spor gazetecilerini değerlendirirken iç çekerek, “Sonra Hollanda’ya geliyorsun. Kot pantolonlu, yayılmış şekilde oturan tipler. Ve anaokulu seviyesindeki İngilizceleriyle sana türlü türlü füzeler fırlatıyorlar” dedi.

Ardından Rob Jansen, Van Dijk’e samimi bir tavsiye verdi. “Ne yapman gerektiğini biliyor musun, Virgil? Bol bol gülmelisin. Buna tamamen mizahla yaklaşmalısın. Ama bunu yapabilmen gerekir. Yüzünden çok öfkeli olduğu belli oluyor. O kadar tecrübeli ve her şeyi yaşamış biri. Valentijn’e (Driessen, ed.) yüklen. Onu fena boz, haddini bildir, diğer gazetecilere de yüklen. O zaman Hollanda güler.”

Van der Gijp’e göre ise bunu söylemek yapmaktan daha kolay. “Bir dakika, Rob. Mesele sadece Valentijn değil, tamam mı? Marco van Basten de var, Ruud Gullit de var; Van Dijk’i düpedüz ‘lider değil’ diye kenara itiyorlar. Hem de yıllardır. İngiltere’de ise neredeyse herkesin üstünde tutuluyor.”