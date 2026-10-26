Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, Brighton & Hove Albion karşısında gol yemeden tamamladıkları kritik maçın ardından savunmadaki partnerleri Ronald Araujo ve Jeremy Jacquet'yi övdü. Van Dijk, Liverpool'un sağlam performansında Araujo'nun agresifliğinin ve Jacquet'nin büyük potansiyelinin kilit rol oynadığını vurguladı.

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Van Dijk, Liverpool’un güçlü savunmasına liderlik ediyor

Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, yeni savunma partnerleri Ronald Araujo ve Jeremy Jacquet ile birlikte etkili bir performans sergileyerek Brighton & Hove Albion karşısında takımının gol yememesini sağladı. Sağ bek Araujo ve genç stoper Jacquet, savunma hattına fiziksel güç ve agresiflik kattı.

Bu sağlam savunma, Liverpool’un Anfield’da formda Brighton’a gol izni vermemesinde belirleyici oldu.

Van Dijk, maç boyunca tribünlerin enerjisinden güç alan savunma hattını övdü.

Kaptandan Araujo’nun ölçülü agresifliğine övgü

Maçın ardından Stadium Astro’ya konuşan Van Dijk, Araujo’nun sağ kanattaki agresif savunma tarzını takımın performansındaki başlıca etkenlerden biri olarak gösterdi. Van Dijk, “Özellikle Ronald’ın doğru anlarda çok agresif olduğunu düşünüyorum ve ihtiyacımız olan da buydu” dedi.

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“Bunu tribünlerin tepkisinden görebilirdiniz. Taraftarlar buna bayıldı ve o enerji takıma geçti.”

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Hollandalı savunmacı, “Gol yememek önemliydi” diye ekledi.

Van Dijk, yükselen yıldız Jacquet’nin potansiyeline inanıyor

Van Dijk, ilk 11’e soğukkanlılıkla dahil olan genç savunma partneri Jeremy Jacquet’yi de övdü. Van Dijk, “Bakın, o harika bir oyuncu ve çok büyük bir potansiyele sahip. Bu, Liverpool için çok heyecan verici” dedi.

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“Çalışmaya devam etmeli, maçlardaki durumlardan, hem iyi hem de kötü anlardan ders çıkarmayı sürdürmeli ve sakin kalmalı.”

Kaptan ayrıca Liverpool’un ilk 30 dakikadaki doğrudan oyun anlayışının, Brighton’ın önde baskısını aşmasında ve iki gol atmasında kilit rol oynadığını belirtti.

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Liverpool savunmadaki ivmesini sürdürmek istiyor

Bu etkili savunma performansı, ülke içindeki organizasyonlarda istikrar yakalamaya çalışan Liverpool’a ivme kazandırdı.

Araujo ve Jacquet’nin savunma hattına alışmasıyla Van Dijk’ın takımı, önündeki maçlarda savunmadaki sağlamlığını korumayı hedefleyecek.

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Liverpool, şimdi sıradaki Premier League maçına odaklanıyor.