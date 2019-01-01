Virat Kohli: Messi anormal ancak Ronaldo kusursuz bir futbolcu

Hindistan'ın en ünlü sporcularından Virat Kohli, Messi'nin normal olamayacak kadar yenetekli olduğunu ancak favorisinin Ronaldo olduğunu söyledi.

Hintli kriket oyuncusu Virat Kohli de dünyanın en ünlü tartışmasına katıldı.

Kohli, tüm zamanların en iyi oyuncularından ve arasındaki farkları yorumladı ve tercihini yaptı.

Futbolu yakından takip ettiğini belirten Hintli sporcu, The Times of India'ya verdiği demeçte iki futbolcu arasında seçim yapmanın oldukça zor olduğunu söylerken kendisi için bir adım önde olan futbolcuyu da belirledi:

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"Çok zor bir soru. Ancak Cristiano Ronaldo'nun şimdiye kadar gördüğüm en kusursuz oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Sağ ayağı, sol ayağı, sürati ve dripling yeteneği inanılmaz. Daha iyi bir golcü görmedim. Futbol dünyasında devrim yaptı ve herkes onun izinden gitti. Onun yeri oldukça özel. Takımıma enerji ve güç verecek birini alacak olsam bu isim Cristiano olurdu."

'Ronaldo Takımı'ndan olduğunu belirten Kohli, 'lı yıldız Lionel Messi'nin özel bir yetenek olduğunu dile getirdi:

"Messi çok anormal bir futbolcu. Kesinlikle doğuştan yetenekli ve bu yeteneğiyle rakipsiz durumda. Bana göre ön planda olan yetenek ve oyunun her dakikasında sarf ettiğin enerjidir. Ronaldo'nun bu özelliği de diğerlerinden ayrılmasını sağlıyor. En üst seviyelerde oynayan herkes yeteneklidir ancak hiçbir futbolcuda Ronaldo'da olan özelliğin olduğunu sanmıyorum."



Messi ile Ronaldo, son olarak FIFA En İyiler ödüllerinde karşı karşıya geldi ve kazanan Arjantinli futbolcu oldu.

