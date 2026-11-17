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Marciano Vink, Danimarka Ümit Millî Takımı'na 3-2 yenilmesine rağmen Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan Hollanda Ümit Millî Takımı'ndan hiç etkilenmedi. ESPN yorumcusu, Almere'deki play-off maçının ardından "Açıkçası çok kötüydü" dedi.

Vink'i en çok Hollanda Ümit Millî Takımı'nın savunması şaşırttı. "Savunmada gerçekten çok kötüydüler. Maçın uzatmalara gitmemesi, hatta turnuvaya katılmayı tamamen kaçırmamaları büyük şans. Nasıl başardıklarını sormayın; zaman zaman oldukça şoke ediciydi."

Geriye dönüp savunmaya yardım etmemeleri de Vink'i rahatsız etti. "Bir noktada öfkelendim ve bağırmaya başladım. Gerçekten anlamıyorum. Aklım almıyor."

Vink, Hollanda Ümit Millî Takımı'ndaki iki oyuncuya şaşkınlığını şöyle dile getirdi: "Daal ve Van Bergen gibi ileriye doğru depar atabiliyorlar. Ama savunmaya yardım etmeleri gerektiğinde ağır ağır koşuyorlar."

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Vink, sert eleştirilerine rağmen Hollanda Ümit Millî Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmasından memnun. "Önceki dönemde elemelerde çok iyiydiler ama Avrupa Şampiyonası'nda kötüydüler. Bu kez tam tersi olsun."

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Hollanda Ümit Millî Takımı, Almere'de zor bir akşam geçirdi; maçta önce 2-0, ardından 3-1 geriye düştü. Van Bergen ve Devin Haen'in golleri sayesinde Avrupa Şampiyonası'na katılım yine de kesinleşti.

Maçın zorlu geçmesi beklenmiyordu. Michael Reiziger'in takımı geçen hafta Danimarka deplasmanında 3-0 kazanmıştı.

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Avrupa Şampiyonası, 16 Haziran-3 Temmuz 2027 tarihleri arasında Arnavutluk ve Sırbistan'da düzenlenecek.

Gelecek yaz düzenlenecek finallerin kura çekimi 29 Kasım'da yapılacak. Tören Belgrad'da düzenlenecek.