Owen Wijndal, Ajax'ta yeniden formda gözüküyor. Bir dönem Amsterdam'dan ayrılmak üzere olan sol bek, şimdi Míchel Sánchez yönetiminde ilk 11'in değişmezlerinden biri. Hatta Hollanda Milli Takımı'na dönebileceği konuşuluyor.

Ajax, 2022'de Wijndal için 10 milyon euro ödedi. Hollandalı oyuncu, Amsterdam'daki ilk yılında sık sık süre aldı. Ancak maç süreleri giderek azaldı ve ardından Royal Antwerp FC'ye kiralandı.

Ajax'a döndüğünde sol bekte Jorrel Hato'nun gerisinde kalan Wijndal, Hato'nun Chelsea'ye gitmesiyle yeniden gündeme geldi. Ancak Caio Henrique ve Jofre Torrents'ın gelişiyle Ajax'taki şansının kalmadığı düşünülüyordu. Geçen yaz ayrılacağı izlenimi doğmuş olsa da transfer gerçekleşmedi.

Wijndal, birkaç ay sonra Ajax savunmasının vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Kısa süre önce FC Groningen deplasmanında etkili bir performans sergileyen savunmacı, FC Midtjylland karşısında alınan 1-6'lık galibiyette de bir gol ve bir asistle katkı sağladı.

Marciano Vink, Voetbalpraat programında Wijndal'ı överek şunları söyledi: "Adeta gözden çıkarılmıştı ve gitmesi isteniyordu. Formunu korumak için Jong Ajax'ta antrenman yaptı. Ama kendine inanmaya devam edersen neler olabileceğini görüyorsun."

Ajax'ı deploma götüren taraftarlar, perşembe günü Konferans Ligi'nde alınan farklı galibiyet sırasında "Wijndal, Hollanda Milli Takımı'na" tezahüratı bile yaptı. Wijndal'ın son kez 2021'de Hollanda Milli Takımı formasını giydiğini belirten Vink, "Futbol işte böyle şaşırtıcı" değerlendirmesinde bulundu.

Analist, "Şu anda çok fazla enerji ortaya koyuyor. Uzun zamandır böyle değildi. Youri Baas'ın bu bölgede oynayıp oynamaması gerektiği tartışılıyordu. Caio Henrique de geldi ama o da henüz tam olarak istenen seviyede değil" dedi.

Ajax'ta sözleşmesinin son yılında olan Wijndal, olası bir yeni sözleşme konusunda henüz bir şey duymadı. Ancak sol bek, Amsterdam'da daha uzun süre kalmaya açık olduğunu söylüyor.