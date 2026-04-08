Vinícius, zor bir karar vermekten korktuğu için alışkanlıklarından vazgeçiyor

Vinícius Júnior, Avrupa futbol sahnesinin en duygusal oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Brezilyalı forvet, maçlar sırasında duygularını genellikle gizlemiyor ve kendisini kızdıran her şeye karşı tepkilerini açıkça gösteriyor; ayrıca hakem kararlarına sürekli itiraz ediyor.

Ancak dün gece Bayern Münih maçında, uzaklaştırma cezası tehdidi altında olan Vinícius, yoğun baskı ve maçın önemine rağmen bazı davranışlarını değiştirdi.

İspanyol El Desmarque sitesi, Vinicius'un "daha önce hiç görmediğimiz şekilde kendini dizginlediğini" yazdı.

Vinicius Junior, ceza sahası içinde bir çalım yaptı ve Dayot Upamecano ile girdiği mücadelede yere düştü; işte burada sarı karttan kurtulmak için bir numara yaptı.

Bu hareketin ardından Brezilyalı oyuncunun topu eliyle tutmaya çalıştığı belirtildi, bu da İngiliz hakem Michael Oliver'ın faul kararı vermesine neden oldu.

Başka bir durumda Vinicius ayağa kalkıp doğrudan hakeme giderek karara itiraz ederdi. Ancak 7 numaralı oyuncu, rövanş maçında cezalı kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu fark etti ve hakeme uyarı vermesi için herhangi bir gerekçe sunmamak amacıyla durumu daha sakin karşıladı.

İtiraz etmek yerine, Vinícius hızla ayağa kalktı ve o geceki takım kaptanı Fede Valverde'nin yanına giderek hakemden penaltı atışını talep etmesini istedi.

Ancak bu pek bir etki yaratmadı, çünkü hakem Michael Oliver, Brezilyalı oyuncunun Bayern Münih ceza sahası içindeki düşüşüne fazla önem vermeden oyunu devam ettirdi.

Vinicius, Allianz Arena'da oynanacak rövanş maçında kendisi ve takım arkadaşı Kylian Mbappé'nin omuzlarına binen sorumluluğun farkında. Durumu düzeltmek için, dün Bernabéu'da sadece Chouameni'nin aldığı ağır ceza kararından korktuğu için alışılmadık bir şekilde kendini tuttu.