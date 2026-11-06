Vinícius Júnior'un ceza süresini formunu ve seviyesini yeniden kazanmak için değerlendirmesi beklenirken, Real Madrid onu Dubai'ye göndermeyi tercih etti. Bu karar İspanya'da bir tartışma dalgası başlattı ve dinmek bilmeyen o soruyu yeniden gündeme getirdi: Brezilyalı yıldızın düşüşünden kim sorumlu?

Vinícius cuma günü Real Madrid'deki takım arkadaşlarıyla birlikte antrenman yapmadı. Bu yokluğu, cumartesi günü Valencia karşısında oynayamayacak olmasından kaynaklanmıyordu; zira cezasının dördüncü maçını geçiriyor. Ayrıca Ancelotti tarafından davet edildikten sonra yaklaşan maçlar için Brezilya Milli Takımı'na erken katılmasından da kaynaklanmıyordu. Gerçek şu ki, Brezilyalı hafta sonunu Dubai'de geçirecek.

Antrenman yerine reklam seyahati

Real Madrid, bu durumun Emirates havayolu ile yapılan bir anlaşmanın parçası olduğunu ve oyuncusunun oraya "Dubai'yi Ziyaret Et" için tanıtım reklamları çekmeye gideceğini açıkladı.

Ancak bu gerekçe pek çok kişiyi ikna etmedi. Gazeteci Pacojo Delgado, "SER Deportivos" programında kararla ilgili şöyle konuştu: "Bana göre, Vinícius'un reklam çekmek yerine kalıp antrenman yaparak formunu yeniden kazanması daha olası."

Gelecek maçlar VAL La Liga 15:00 RMA

Ve ekledi: "Takımla bağ kurması için Valencia'ya gitmesi gerektiğini söylemiyorum, ama Brezilya'ya katılana kadar Valdebebas'ta kalması onun için daha iyi görünüyor."

Delgado, bu yıl 7 numaralı Real Madrid oyuncusunun etrafındaki her şeyin "son derece tuhaf" olduğuna dikkat çekti.

Yorgunluk ve seyahat, kaybolan bir form

Mesele yalnızca bu günlerde antrenmanlardan uzak kalması değil; bu, hiç şüphesiz fiziksel formunu iyileştirecek bir şeydi, zira iki yılı aşkın bir süre önce Ballon d'Or'u kazanmaya ramak kalan Vinícius'un seviyesinde değil.

Üstelik uzun mesafelerle kendini yıpratıyor ve dolayısıyla yorgunluk ve sakatlanma olasılığı yaşıyor. Çünkü ülkesinin milli takımıyla maçlar oynayacağı Japonya ve Singapur seyahatine ek olarak, bir de Dubai seyahatini eklemesi gerekiyor.

Cuma günkü antrenmanda hazır bulunan gazeteci Antón Meana şu yorumu yaptı: "Antrenmanlardan yok olduğunu fark ettim. Bence onun takım arkadaşlarıyla antrenman sahasında bulunması kendisi için iyi; basının Valdebebas'a girmesine izin verilen gün onu antrenman yaparken görmemiz de bizim için iyi."

Meana ekledi: "Tekrar ediyorum, oynayamıyor, kulüpten izni var ve Dubai'de Real Madrid'in bir etkinliğinde; sonra da bir tartışma olup olmadığını soruyorlar."

Mourinho savunuyor, Pacojo kulübü suçluyor

Vinícius kesinlikle taraftarların ve basının merceği altında. Daha geçen cuma, Atina'da 90 dakikanın tamamını oynamasına rağmen yeniden kötü bir izlenim bırakmasının ardından Mourinho'ya onun seviyesi ve lige çıkabilir olduğunda ilk 11'de sahaya sürüp sürmeyeceği soruldu.

Teknik direktörü şöyle dedi: "Bir teknik direktör, oyuncularını en iyi seviyelerine ulaştırmak ve gerek bireysel düzeyde gerekse performans düzeyinde farklı oyun stratejileri denemek için elinden gelen her şeyi yapmalıdır. Kötü oyuncu kötü kalır; iyi oyuncu ise düşüş günleri yaşar. Vinícius kötü bir oyuncu olsaydı, Atina'da iyi bir performans sergiledi derdik."

Ancak Pacojo, suçlayıcı parmağını yalnızca oyuncuya değil, doğrudan Real Madrid'e yöneltti ve şöyle dedi: "Eğer Vinícius'u en iyi seviyesine geri getirme planı buysa, bunun uzun bir süreç olacağını hissediyorum; ve bu yolculuk artık yalnızca Vinícius'un sorumluluğu değil, aynı zamanda kulübün de sorumluluğu."

Reklamlarla antrenmanlar arasında, Dubai ile Valdebebas arasında Vinícius bitmeyen bir girdabın içinde sıkışıp kalırken, herkes Avrupa'yı dehşete düşüren o versiyonun dönüşünü bekliyor.