Marc Cucurella, Madrid derbisinde Atletico'ya karşı rakibinin sahasında ortaya koyduğu vasat performansın ardından yeni eleştirilerin hedefi oldu. Real Madrid, pazar günü oynanan bu maçta mağlup oldu ve La Liga'da dördüncü sıraya geriledi.

Madrid derbisinde, maçın gidişatını doğrudan etkileyen bir olay yaşandı. David Hancko'nun Giuliano Simeone'ye gönderdiği uzun bir topla oyuncu Real Madrid savunmasının arkasına sarktı ve Dean Huijsen'in kırmızı kartla oyundan atılmasına neden olan bir penaltı kazandı.

Atletico, sayısal üstünlüğünü değerlendirerek öne geçti ve farkı açtı. Ardından Real Madrid skoru 2-1'e getirdi, ancak ev sahibi ekip üstünlüğünü sona kadar korudu.

Cucurella, maçın ardından en çok eleştiri alan oyunculardan biriydi. Sol bek, düşen performansı nedeniyle bu sezonun başından itibaren Real Madrid taraftarlarını ve teknik ekibi hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor. Bazıları ise bunun nedenlerinden birinin Vinicius'un aynı kanattaki savunma desteğinden yoksun kalması olduğunu düşünüyor; bu durum İspanyol savunmacının işini daha da zorlaştırıyor.

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İspanya, Real Madrid ve Valencia'nın eski kalecisi Santi Cañizares, Real Madrid'in sol bekinin 2026 Dünya Kupası'nda La Roja ile gösterdiği seviyeye geri dönebileceğinden şüphe duydu.

Estadio Deportivo sitesi, Cañizares'in Cadena Cope radyosunda yaptığı açıklamayı aktardı. Cañizares şöyle konuştu: "Cucurella, Dünya Kupası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda veya genel olarak İspanya Milli Takımı'nda gördüğümüz oyuncu değil. Yeteneğinden şüphem yok, çünkü kalitesi tartışılmaz, ancak aynı oyuncu değil."

Real Madrid'in eski kalecisi, sol bek mevkisinin bu sezon hâlâ beyazlı takım için bir sorun teşkil ettiğini düşünüyor. Bu görüşü daha önce, Jose Mourinho'nun oyun anlayışının ve takımın mevcut oyun tarzının Cucurella'nın yeteneklerine ne kadar uygun olduğunu sorgulayan eski Real Madrid oyuncusu Puli Rincón de dile getirmişti.

Buna karşılık bazıları, Cucurella'nın performans düşüşünü maç yoğunluğuna bağlıyor. Özellikle İspanya ile Dünya Kupası'na katılması nedeniyle yaz boyunca yeterli dinlenme fırsatı bulamamış olması bu görüşü destekliyor.