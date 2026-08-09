Arsenal, transfer sezonu kapanmadan hücum hattını güçlendirmek için girişimlerini yoğunlaştırırken ve Manchester United bir dizi hücum yeteneğini izlemeyi sürdürürken, genç İtalyan Pio Esposito'nun ismi yeniden iki kulübün radarına girdi. Ancak Inter Milan forveti geleceğini kulübüyle netleştirme yolunda büyük mesafe kat ettikten sonra, iki kulübün girişiminin oldukça geç kaldığı görülüyor.

"CaughtOffside" sitesi, Arsenal ve Manchester United'ın Esposito'nun durumuyla ilgili geç kalmış sorular yönelttiğini, oyuncunun ise Inter Milan ile yeni bir sözleşme imzalamak konusunda sözlü anlaşmaya çoktan vardığını belirtti. Böylece "San Siro" sahasında kalması şu an için en olası senaryo haline geldi.

Genç ve yetenekli İtalyan forvet, uzun süredir hem Arsenal'in hem de Manchester United'ın dikkatlerini üzerine çekiyordu; zira erken yaşta gösterdiği yeteneği ve potansiyeli sayesinde büyük takdir topluyor.

"CaughtOffside" sitesi şunları aktardı: "Arsenal ve Manchester United, Esposito'nun durumunu sormak için son bir kez yeniden temasa geçti; ancak cevap netti, zira oyuncunun Inter Milan ile yeni bir sözleşme konusundaki anlaşmasını tamamlamak üzere olduğuna dair teyit aldılar."

21 yaşındaki Esposito, şu anda İtalyan kulübüyle 2031 yılına kadar uzanacak yeni sözleşmesini resmileştirmek için çalışıyor.

Yeni sözleşmenin, oyuncunun Nisan 2025'te imzaladığı sözleşmeye kıyasla maaşında ciddi bir artış içermesi bekleniyor. Bu adım, Inter'in oyuncunun yeteneklerine duyduğu güveni ve onu uzun süre elinde tutma isteğini yansıtıyor.

Kuzey Londra devi, özellikle mevcut transfer döneminde hedefleri arasında yer alan iki önemli transferi, Vinicius Junior ve Morgan Rogers'ı bitirmede başarısız olduktan sonra, şu anda hücum hattını güçlendirmek için yoğun çaba harcıyor.

Oyuncularla ilgili transfer dosyasının karmaşıklaşmasının ardından, sezon başlamadan önce yeni bir hücum takviyesine ihtiyaç duyan Arsenal'in yakın zamanda Vinicius Junior'a alternatif aramak için harekete geçmesi bekleniyor.

Alışılmış isimler yeniden gündeme oturdu; ancak mevcut bilgiler, hedeflenen oyuncuların müsaitliği ve kulüplerinin tutumuyla bağlantılı çeşitli sebeplerden ötürü şu ana kadar somut bir adım ya da ileri düzeyde görüşme bulunmadığını gösteriyor.

Arsenal'in Alvarez ve Barcola'yı kadrosuna katması önünde büyük zorluklar var

Arsenal her zaman hem Julian Alvarez hem de Bradley Barcola ile anlaşmaya ilgi göstermiştir; ancak kulüp, mevcut koşullarda bu oyuncularla ilgili olarak son derece zor ve karmaşık bir görevle karşı karşıya olduğunun gayet farkında.

Alvarez'e gelince, bu yaz Atletico Madrid'den ayrılma ihtimali hâlâ mevcut; ancak İspanyol kulübü forvetinden kolayca vazgeçmeye niyetli değil, öte yandan Arjantinli milli oyuncu İspanya'da devam etmeyi tercih ediyor. Atletico Madrid'in oyuncuyu İspanya Ligi'ndeki rakibi Barcelona'ya satmama konusundaki ısrarı nedeniyle bu mesele şu ana kadar somut bir gelişme yaşamadı; bu durum da görüşmelerde bir tıkanıklığa yol açtı.

Barcelona'ya karşı yasal işlem başlatma tehdidinin gölgesinde, Katalan kulübünün Alvarez'e olan ilgisinin azaldığı ve Barcelona yönetiminin gözünü çoktan başka hedeflere çevirmeye başladığı düşünülüyor. Ancak bu durum Arsenal'in işini kolaylaştırmıyor; zira teknik direktör Mikel Arteta'nın, Londra kulübünün sportif projesine tam olarak ikna olmuş görünmeyen bir oyuncuyu ikna etme girişimi konusunda bazı çekinceleri olması muhtemel.

Bradley Barcola'ya gelince, Arsenal'in oyuncuyla anlaşmak için yeni bir hamle yapması ihtimali dışlanamaz; ancak bu dosyayla ilgili temasa geçilen tüm kaynaklar, şu an için Liverpool'un oyuncunun hizmetlerini elde etmede en şanslı kulüp olduğunu teyit ediyor.

Buna rağmen transfer piyasası, işlerin hızla değişebileceğini ve mevcut beklentilerin sonunda olacakları mutlaka yansıtmayabileceğini defalarca kanıtladı. Bunun belki de en çarpıcı örneği Rogers'tır; zira transfer döneminin başlarında Chelsea araya girip transferi kendi lehine sonuçlandırmadan önce, Arsenal'in onunla anlaşma yarışında güçlü bir konuma sahip olduğu düşünülüyordu.

Dolayısıyla, Liverpool'un mevcut üstünlüğüne rağmen Barcola yarışında güç dengesinin değişmesine kapı hâlâ açık. Böylece Arsenal, Esposito'nun 2031 yılına kadar Inter Milan'da kalmaya yaklaştığı bir dönemde, mevcut transfer döneminde bitiremediği hedefleri telafi etmek için karmaşık bir görevle karşı karşıya kalıyor.