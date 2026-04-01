Vinícius ve Hakimi, ırkçı tezahüratlara karşı İslam'ı savunurken Yamal'a güçlü bir destek veriyor

Mısır ve İspanya milli takımları arasında Barselona'daki RCDE Stadyumu'nda oynanan dostluk maçında, bazı İspanyol taraftarların ırkçı tezahüratları yayılmasının ardından büyük tartışma yaratan bir olay yaşandı. Bu tezahüratlar, Müslümanlara yönelik ırkçı sloganların tekrarlanmasından ibaretti ve futbol camiasında büyük tepki uyandırdı.

Barcelona ve İspanya milli takımında forma giyen Lamine Yamal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu tezahüratları kınayarak şunları söyledi: "Ben Müslümanım, şükürler olsun. Dün stadyumda 'Zıplamayan Müslüman' tezahüratı duyuldu."

Yamal, "Bunun rakip takıma yönelik olduğunu ve şahsıma yönelik olmadığını biliyorum, ancak bir Müslüman olarak bu tezahürat saygısız ve kabul edilemez" diye ekledi.

Yamal sözlerine şöyle devam etti: "Bütün taraftarların böyle olmadığını anlıyorum, ancak bu tür tezahüratları yapanlara şunu söylemek isterim: Stadyumda dini şaka konusu yapmak sizi cahil ve ırkçı gösterir. Futbol eğlence ve destek içindir, insanların kimlikleri veya inançları nedeniyle onlara saygısızlık etmek için değil."

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, bu tezahüratları kınayanın sadece Yamal olmadığını belirtti; daha önce birçok kez ırkçılığa maruz kalan Brezilyalı Vinicius Junior, genç takım arkadaşının paylaşımına beğeni atarak tam desteğini gösterdi.

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior (25), sahada hoş olmayan durumlarla, özellikle de ırkçılıkla karşılaşmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyor.

Bu nedenle Brezilyalı oyuncu, RCDE Stadyumu'nda oynanan İspanya-Mısır maçı sırasında yaşananlarla ilgili Lamine Yamal'ın paylaşımına destek vermekten çekinmedi ve Barcelona oyuncusunun paylaşımını beğendi.

Fransız yıldız Paul Pogba ve bir dizi futbol yıldızı da ona katılarak, tribünlerde dinin hakaret aracı olarak kullanılmasına şiddetle tepki gösterdi.

Paris Saint-Germain'in Faslı yıldızı Achraf Hakimi de Yamal'a desteğini esirgemedi ve İspanyol oyuncuya dayanışma göstergesi olarak dua simgesi içeren bir yorum bıraktı.