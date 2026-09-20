Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, İspanya La Liga'nın yedinci hafta müsabakaları kapsamında bu akşam pazar günü oynanacak başkent derbisinde Atletico Madrid'e karşı çıkacak ilk on birini açıkladı.

Real Madrid'in kadrosunda Aurelien Tchouameni ilk on bire dönüş yaparken, Portekizli Bernardo Silva yedek kulübesinde yer alıyor.





Real Madrid'in hücumunu Arda Güler, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior üçlüsü yönetirken, orta sahanın idaresi Valverde, Tchouameni ve Bellingham'a düşüyor.





Real Madrid'in kadrosu şöyle:

Kaleci: Thibaut Courtois.

Savunma: Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella.

Orta saha: Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham.

Hücum: Arda Güler, Kylian Mbappe, Vinicius Junior.

Diğer tarafta ise Atletico Madrid, Arjantinli Diego Simeone yönetiminde kadrosunu açıkladı. Kalede Jan Oblak başlarken, hücumu Jonathan David ve Lee Kang-in yönetiyor, Julian Alvarez ise yedek olarak yer alıyor.

Atletico Madrid'in kadrosu şöyle:

Kaleci: Jan Oblak.

Savunma: Marcos Llorente, David Hancko, Marc Pubill, Cristian Romero.

Orta saha: Johnny Cardoso, Alex Baena, Giuliano Simeone, Alejandro Grimaldo.

Hücum: Lee Kang-in, Jonathan David.

Real Madrid maça, İspanya La Liga puan tablosunda 15 puanla ikinci sırada, lider Barcelona'nın 6 puan gerisinde giriyor. Atletico ise 13 puan toplayarak dördüncü sırada yer alıyor.