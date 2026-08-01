Vinicius ve Alvarez'i kadrosuna katacak mı? Arteta büyük transfer sorularını yanıtladı

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, mevcut yaz transfer döneminde Barcelona'nın da hedefindeki Arjantinli forvet Julian Alvarez ile anlaşma ihtimaline dair yorum yapmayı reddederken, İsveçli forvet Viktor Gyökeres'in de takım kadrosunda kalmaya devam edeceğini teyit etti.

Basın açıklamaları sırasında Arteta'ya, Alvarez'i Arsenal'e katmak isteyip istemediği soruldu ve şu yanıtı verdi: "Kulübümüze ait olmayan bir oyuncu hakkında konuşmayacağım. Elimizdeki kadrodan çok memnunum. Elbette onu daha da güçlendirmek istiyoruz ve bunun için aktif olarak çalışıyoruz."

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Viktor Gyökeres'in takımda kalmaya devam edip etmeyeceği sorulduğunda ise Arsenal teknik direktörü tartışmaya şu sözlerle son noktayı koydu: "Evet, Gyökeres kalacak."

Vinicius transferi

Arteta ayrıca Arsenal'i Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior ile anlaşmaya bağlayan haberlere girmekten kaçındı, ancak Londra kulübünün mevcut transfer döneminde "çok hırslı" olacağının altını çizdi.

Arsenal'in bir hazırlık maçında Girona'yı 4-1 mağlup etmesinin ardından Arteta'ya, kulübü Brezilyalı oyuncuyla bağlayan haberler ışığında yeni transferlerin beklenip beklenmediği soruldu. Arteta şu yanıtı verdi: "Çok aktifiz, takımı iyileştirmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz. Bu ortada."

Sözlerine şöyle devam etti: "Herkes gibi biz de daha iyi olmak istediğimiz için önümüzdeki birkaç hafta içinde hareketlilik olmasını bekliyoruz, bu doğal. Ve bunu net bir şekilde görebilirsiniz. Transfer piyasası, rakiplerimizin yaptıkları, bizim yaptıklarımız… Kollarımızı kavuşturup oturmayacağız. Yapmak istediğimiz konusunda çok hırslıyız."

Arsenal teknik direktörü, İngiliz "Daily Mail" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları ekledi: "Marjlar çok dar. Ve daha iyi olmak istediğimiz için içeride rekabeti artırmamız gerekiyor. Takımda eksik olan şeyleri tespit ettiğimizden emin olmamız gerekiyor ki daha büyük marjlar elde edelim. Ve bu, düşünmemiz gereken yol budur."

İspanyol teknik adam, Girona karşısında bir gol atıp bir gol de asist yapan genç yetenek Max Dowman'ı da överek şöyle konuştu: "İstediğimiz de bu. Arsenal'de oynadığınızda beklentiler yüksek olmalı ve çok iyi şeyler beklemeliyiz. Onun (Dowman) neler yapabileceğini biliyoruz. Performans ve ortaya koyabileceği aksiyonlar açısından daha istikrarlı olmasını istiyoruz. Ama bence bugün çok iyi bir maç çıkardı."



