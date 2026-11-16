Real Madrid'in yıldızı Brezilyalı Vinicius Junior, bu sezona hazırlıklarını etkileyen faktörler konusundaki sessizliğini bozdu.

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Brezilyalı yıldız, Portekiz'in "A Bola" gazetesinin bugün Pazartesi aktardığı açıklamalarında, ülkesinin milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndan erken elenmesinin kendisinde psikolojik bir iz bıraktığını ve bu durumun onu tatil döneminde antrenmanlarını azaltmaya ittiğini, ayrıca sözleşme yenileme konusuyla ve geçtiğimiz yaz birçok kulübün kendisiyle anlaşmaya gösterdiği ilgiyle meşgul olduğunu itiraf etti.

Vinicius, Dünya Kupası'ndan elenmenin ardından yaşadığı hayal kırıklığının, onu her zamanki hazırlık programına bağlı kalmak yerine dinlenmeye ve ailesiyle daha uzun vakit geçirmeye yönelttiğini, bunun da sezon başlamadan önceki hazır bulunuşluğuna yansıdığını açıkladı.

26 yaşındaki oyuncu şunları söyledi: "Dünya Kupası'ndan sonra en iyi şekilde hazırlanamadığımı düşünüyorum, çünkü elenmenin etkisi hepimiz için Brezilya'da çok büyüktü. Erken elenmeyi beklemiyorduk, bu yüzden tatili dinlenmek, rahatlamak ve ailemle daha uzun vakit geçirmek için değerlendirdim ve sonunda geçmiş yıllarda alışkın olduğumdan daha az bir tempoda antrenman yapmış oldum."

Sözleşmemin yenilenmesi başlangıcımı etkiledi

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Brezilyalı kanat oyuncusu, tökezleyen başlangıcının nedenlerini yalnızca Dünya Kupası'ndan elenmenin etkileriyle sınırlı tutmadı; aksine Real Madrid ile sözleşmesini yenilemeye ilişkin görüşmelerin ve yaz transfer döneminde birçok kulübün kendisiyle iletişime geçme girişimlerinin de bu sezonki çıkışını etkilediğine işaret etti.

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Şöyle dedi: "Belki bunun sezona başlangıcımda bir etkisi olmuştur. Sözleşmemin yenilenmesi meselesi ve geçtiğimiz yaz birçok kulübün benimle iletişime geçme girişimleri beni gerçekten meşgul etti, ayrıca Real Madrid içindeki durum da öyle; ancak sezon hâlâ uzun."

Vinicius, geçen sezon kendisine yaşananları hatırlattı; o dönemde Aralık'a kadar yalnızca 5 gol atmış, ardından sezon sonunda bu sayısını 20'nin üzerine çıkarmıştı. Seviyesini yeniden yakalayabilme becerisinin, mevcut başlangıcı aşabileceği konusunda kendisine güven verdiğini belirtti.

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Ve ekledi: "Geçen sezon Aralık'a kadar yalnızca 5 gol attım, sonra diğer sezonlarda olduğu gibi sezonu 20'den fazla golle bitirdim. Kendimi hazırlamak ve seviyemi geliştirmek için çalıştığımı düşünüyorum, çünkü genellikle sezonun belirleyici anlarında sahadayımdır."

Vinicius'un Real Madrid ile gol hanesi, mevcut başlangıcının zorluğunu yansıtıyor; 12 maçta yalnızca bir gol kaydetti ve İspanya Ligi'nde 4 maç ceza aldığı bir sezon yaşadı.

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Cristiano ve Messi bir istisna

Real Madrid yıldızı, uzun yıllar boyunca yüksek seviyeyi korumanın zorluğundan bahsetti ve süreklilik ile büyük rakamlara ulaşma konusunda istisnai iki örnek olarak Portekizli Cristiano Ronaldo ile Arjantinli Lionel Messi'yi gösterdi.

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Şöyle dedi: "Bu yüksek seviyeyi uzun süre korumak son derece zor. Cristiano Ronaldo ile Messi'nin, bunu uzun yıllar sürdürebilen ve aynı rakamlara ulaşabilen tek isimler olduğunu düşünüyorum. Ben bir insanım ve hatalar yapıyorum, ancak her zaman gelişmeye çalışıyorum, futbol ve günlük yaşam hakkında daha fazla şey anlamaya gayret ediyorum. Yine de hâlâ 26 yaşındayım ve biraz da hayatın tadını çıkarmaya hakkım var."