Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile Katar temsilcisi Al Shamal arasında Asya Şampiyonlar Ligi Elit'te oynanan maçta yaşanan bir hakem kararı büyük tartışmalara yol açtı.

Al Hilal, bugün salı günü Al Khor'daki Beyt Stadı'nda, Asya turnuvasının lig aşamasının üçüncü haftasında Al Shamal'a 3-1 mağlup oldu.

İkinci yarının başlarında Al Hilal'ın oyuncuları, Al Shamal futbolcusu Nassim Ben Issa'nın saha ortasında Fransız yıldız Simon Boabré'nin saçını çekmesi gerekçesiyle kırmızı kart gösterilmesini talep etti, ancak hakem bu talebi reddetti.

Mısırlı hakem yorumcusu Mohamed Kamal Rişa, maç hakeminin kararını destekleyerek Al Shamal oyuncusunun bu hata nedeniyle kırmızı kartı hak etmediğini belirtti.

Rişa, Suudi "Al Riyadiya" gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Katar ekibi Al Shamal'ın oyuncusu Nassim Ben Issa'nın, Al Hilal'ın oyuncusu Simon Boabré'nin saçını çektiği olayda, temas forma tutmayla başladı; bunun ardından Ben Issa'nın eli temasın sonunda Boabré'nin saç ucuna ulaştı ve bu, etkisiz, güç içermeyen hafif bir çekmeydi."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Hakemin, forma tutma nedeniyle Al Shamal oyuncusuna hak eden sarı kartı göstermemesi bir eksiklik olarak değerlendirilebilir, ancak ihlal kırmızı kart seviyesine ulaşmıyor."

Hatırlatmak gerekirse, Real Madrid'in yıldızı Brezilyalı Vinicius Junior, İspanya Ligi'nin sekizinci haftasında Villarreal karşılaşmasında aynı nedenle kırmızı kart görmüştü.