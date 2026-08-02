Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, kulübün altyapı takımında forma giyen kanat oyuncusu Alexis Ciria'nın yeni sezonda A takım kadrosunda kalması fikrine sıcak baktığını gösterdi.

Ciria, 6 ay içinde Valdebebas'ta adeta bir devrim yarattı. Geçtiğimiz ocak ayında Real Madrid'e gelen oyuncu, Castilla ile kariyerine bir asistle başladı, ardından ilk kez ilk 11'de sahaya çıktığı maçta gol atarak beklentileri yükseltti, gençler liginde şampiyonluk kazandı ve dün cumartesi Fiorentina'ya karşı oynanan hazırlık maçında iyi bir performans sergileyerek 2-2 biten karşılaşmada bir gol kaydetti.

İspanyol "AS" gazetesi, Real Madrid teknik heyetine yakın kaynakların, Ciria'nın uzun sezon boyunca bir miktar süre alacağını söylediğini aktardı.

Gazete şunları ekledi: "Avusturya'daki varlığı yalnızca sembolik bir jest değildi. Kendisi için hazırlanan planda, Castilla takımıyla öncü bir rol üstlenmek esas olacak; ancak zaman zaman A takımda görülmesi de bir istisna olmayacak."

Gazete şöyle devam etti: "Mourinho onun doğuştan gelen yeteneğine hayran. Onun en sevdiği oyunculardan biri olmaya başladı."

Mourinho, yeni sezon için yarı resmi bir hazırlık dönemi sayılan bu üç hafta boyunca hiçbir merhamet göstermiyor; beklentiler kimseyi ayırt etmiyor, gençler takımı oyuncuları için bile.

Ancak Alexis, başına gelecek her şeye kendini iyi hazırladı. Zira geçen sezonun sona ermesinin ardından kendisine yalnızca tam bir hafta dinlenme izni verdi; bedensel ve zihinsel olarak tam bir mola.

Sekizinci güne gelindiğinde çoktan antrenmanlara dönmüş ve kendisini kişisel antrenörü David de la Hera'nın gözetimine bırakmıştı.

Ciria, Dünya Kupası oyuncularının ayrılığının farkında olarak ve bunun kendisine parlamak için ufuklar açacağını bilerek, mücadelenin dışında kalmak istemedi.

Mevkiinde tartışmasız asıl oyuncu olan Vinicius'a verilen ekstra bir haftalık izin, ona bu fırsatı tanıdı; çünkü doğru anda hazırdı.

Son dokunuş ise şanstan geldi ve en dikkat çekici, en değerli olayda vücut buldu: Fiorentina'ya atılan gol.

Alexis Ciria şu anda parlıyor ve geleceği son derece umut verici görünüyor. Eğer bu tempoda devam eder ve A takıma katılmayı başarırsa, Real Madrid birkaç ödeme yapmak zorunda kalacak; ancak bu Badajoz şehrinin evladının sergilediği yetenek göz önüne alındığında oldukça makul rakamlar.

Alexis, A takımla bir resmi maç oynadı (en az 45 dakika süreyle); bu durumda Real Madrid, Sevilla'ya 120 bin euro ödemek zorunda kalacak. Eğer on maç oynarsa (yine en az 45 dakika süreyle), bu tutar 1 milyon euroyu aşacak; tam olarak 1,2 milyon euro olacak.