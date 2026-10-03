Brezilya Millî Takımı, bugün cumartesi günü Hindistan'ın Kolkata şehrindeki "Salt Lake" Stadı'nda oynanan ve "Seleção"nun mevcut uluslararası ara dönemindeki karşılaşmalarının sonunda gelen hazırlık maçında Hindistan Millî Takımı'nı 4-0 mağlup etti.

Bu maç, iki millî takım arasında tarihte oynanan ilk karşılaşma olmasının yanı sıra, Brezilya Millî Takımı'nın Hindistan topraklarında çıktığı ilk mücadele niteliğinde.

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Chelsea'nin oyuncusu Estevão, 28. dakikada topu sağ kanatta aldıktan ve markajdan sıyrıldıktan sonra içeriye girip sol ayağıyla ağları havalandırarak Brezilya adına skoru açtı.

42. dakikada Flamengo'nun forveti Pedro, Estevão'nun pasının ardından, Hindistanlı kaleci Gurpreet Singh Sandhu'nun dokunuşunun ardından topu ağlara göndererek ikinci golü ekledi. İlk yarı Brezilya'nın 2-0 öne geçmesiyle sona erdi.

Vinicius'un yerine giren oyuncu

İkinci yarıda Flamengo'nun oyuncusu Samuel Lino, 58. dakikada topla ceza sahasına girdikten sonra sağ ayağıyla kalecinin solundan vurarak Brezilya'nın üçüncü golünü kaydetti ve öne geçişi perçinledi. Aynı oyuncu, 90+5. dakikada dördüncü golü de ekleyerek maçın Seleção'nun 4-0'lık galibiyetiyle sona ermesini sağladı.

Karşılaşmada Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior ilk 11'de yer aldı; İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti ikinci yarının başında Samuel Lino'yu oyuna sürerek onu oyundan aldı. Barcelona'nın son dönemde parlayan forveti Raphinha ise sakatlığı nedeniyle maçta yer almadı.

Brezilya Millî Takımı son olarak Avustralya'ya karşı iki hazırlık maçı oynamış, ilkinde 1-1 berabere kalmış, ikincisinde ise 4-2 galip gelmişti.

Hindistan ise "FIFA" sıralamasında 138. sırada yer alıyor ve daha önce hiç Dünya Kupası'na katılamadı. Brezilya, 1992 yılında sıralamanın başlatılmasından bu yana Hindistan'ın karşılaştığı takımlar arasında en yüksek sıralamaya sahip olan takım konumunda.



