Vinícius’un takım arkadaşlarının tüylerini diken diken eden bir istatistik… Norveç, Brezilya’nın kara beşiği

Bu Pazar akşamı tüm gözler, New York’taki MetLife Stadyumu’nda oynanacak 2026 Dünya Kupası son 16 turu kapsamında Brezilya ile Norveç arasındaki karşılaşmaya çevrilmiş durumda. Bu maç, kağıt üzerinde 212 milyonluk bir nüfusa sahip ve beş kez Dünya Kupası şampiyonu olmuş bir takımı temsil eden Brezilya ile, nüfusu 5,5 milyonu geçmeyen ve 28 yıldır ilk kez Dünya Kupası’na katılan bir ülkeye ait olan takım arasında kağıt üzerinde dengesiz görünen bir karşılaşma.

Ancak tarih ve potansiyel açısından büyük farka rağmen, Brezilya maça gerçek bir kompleksle giriyor; Fransız “RMC” kanalına göre, “Seleção”nun daha önce karşılaştığı takımlar arasında Norveç, “Seleção”nun hiç galip gelemediği tek milli takım olmaya devam ediyor.

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VG gazetesi muhabiri Norveçli Stephen Starnarsen, “Bunu yüksek sesle ilan ediyoruz! Biz, Brezilya’ya karşı yenilmeyen dünyadaki tek ülkeyiz. Bu istatistikten çok gurur duyuyoruz” dedi.

Gülerek şunları ekledi: “1998’deki maç, yani Norveç’in Fransa’daki Dünya Kupası grup aşamasında Brezilya’yı 2-1 yendiği maç, bugün bile Norveç tarihinin en büyük spor olayı olarak kalmaya devam ediyor. Sonraki nesiller böyle bir toplu coşkuyu hiç yaşamadı. Yıldızlarda, Brezilyalılarla tekrar karşılaşacağımız yazılıydı."

Rakamlar da bu sözleri destekliyor; iki takım 4 kez karşılaştı ve bu maçlarda Norveç iki galibiyet elde etti; bunlardan biri 1998 Dünya Kupası’nda, diğeri ise 1997’deki 4-2’lik bir dostluk maçıydı; 1986 ve 2006’daki diğer iki maç ise berabere sonuçlandı. Böylece Norveç, Brezilya’ya karşı hiç yenilmeyen tek milli takım olmaya devam ediyor.

Buna karşılık, Brezilya’nın TV Globo kanalında görevli gazeteci Pedro Passan şu yorumda bulundu: "Norveç'e saygı duyuyoruz ve ona saygı duymalıyız çünkü onu hiç yenemedik. Brezilya bu takım karşısında şanssızdı, bu yüzden insanlar endişeli. Ayrıca çok iyi bir kadroya sahipler ve bizim sahip olmadığımız birçok güçlü yönleri var."

ESPN muhabiri Morilo Pereira ise şöyle konuştu: “Bu milli takıma karşı hiçbir zaman tam bir güven duymuyoruz. Her rakibi yenebilir, ancak herhangi bir takıma da yenilebilir. Norveç’in bizde olmayan unsurları var; Brezilya’da ne Haaland ne de Odegaard var.”

Neymar’ın maçlara başlamaya hazır olmaması, Raphinha’nın iyileşme sürecinin devam etmesi ve Lucas Paquetá’nın yokluğu nedeniyle Brezilyalı taraftarların endişeleri artarken, takım Real Madrid’in yıldızı Vinícius Júnior’a büyük ölçüde güveniyor.