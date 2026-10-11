Villarreal karşısında alınan zorlu galibiyete rağmen Real Madrid içindeki hakem kararlarına yönelik öfke sürüyor; takım oyuncuları tartışmalı pozisyonlarda farklı uygulamalar yapıldığını savunuyor, özellikle de Vinicius Junior'ın rakibinin saçını çekmesi sonrası gördüğü kırmızı kartı, daha önceki bir maçta Fede Valverde'ye yapılan hareketin faul sayılmamasıyla karşılaştırıyor.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Villarreal karşısında son derece güç kazanılan zaferin üzerinden sadece birkaç saat geçmesine karşın Real Madrid içinde hakemlik tartışması dinmedi; beyazlı ekibin oyuncuları Santiago Bernabeu'daki soyunma odasında şaşkınlıklarını gizlemedi.

İtirazların tek nedeni Vinicius Junior'ın kırmızı kart görmesi değildi. Oyuncular cezanın doğru olabileceğini kabul etmelerine rağmen, video yardımcı hakem teknolojisinin başka maçlarda, örneğin geçen derbide, Real Madrid'in lehine olabilecek pozisyonları görmezden gelmesine inanamadıklarını dile getirdi.

Beyazlı ekibin soyunma odasında bir oyuncu, cumartesi günü "Sarı Denizaltılar" karşısında kazanılan galibiyetin ardından şöyle konuştu: "Saç çekmek kırmızı karta yol açamaz, ama geçen maçta Valverde'nin maruz kaldığı müdahale cezasız kalıyor."

Real Madrid oyuncularının rahatsızlığına yol açan tek şey de Vinicius Junior'ın kırmızı kartı olmadı; zira hakem, beyazlı ekibin oyuncularına yalnızca sekiz faul yapmalarına karşın beş sarı kart ve bir kırmızı kart gösterirken, 13 faul yapan rakiplerine iki sarı kart çıkardı.

Beyazlı ekip oyuncularının en çok öfkelenmesine neden olan şey ise yardımcı hakemler Diaz de Mera ve dördüncü hakemin "tepeden bakan" tavrı olarak tanımladıkları yaklaşımdı; Jose Mourinho da maçın çeşitli anlarında dördüncü hakemle tartışmaya girdi.

Real Madrid teknik direktörü maçı büyük bir öfke içinde tamamladı ve bu da onu karşılaşma sonrası basın toplantısına katılmama kararı almaya itti.

Mourinho yakın çevresine şöyle dedi: "Konuşmayacağım, çünkü Sevilla ve Barcelona maçlarında yedek kulübesinde oturmak istiyorum."

Konate ve Vinicius: Birbirine zıt iki tablo

Doğal olarak maç boyunca yaşananlardan en çok etkilenen oyuncu Vinicius Junior oldu. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamasına karşın oyuna girmesi Real Madrid'in hücumunda bir canlanma yarattı; ardından maçın sonrasında manşetlere taşınan olay yaşandı.

Brezilyalı oyuncu, takım arkadaşlarına Saliba ile olan temasının kasıtsız olduğunu, rakibine zarar vermeyi asla amaçlamadığını anlattı. Saliba da Brezilyalı forvetin golünün iptal edilmesiyle sonuçlanan atak boyunca oynamaya devam etmişti.

Real Madrid oyuncuları 7 numaralı formanın sahibinin anlatımına ikna oldu ve "Böyle bir şeyi yapamaz" dedi.

Her hâlükârda, hakem Diaz de Mera olayın detaylarını raporuna yazdığı için Real Madrid, Vinicius Junior'ın 25 Ekim'de Barcelona'ya karşı oynanacak El Clasico'da forma giyemeyeceğini öngörüyor; zira kulübün karara itiraz başvurusunda bulunması halinde bile cezanın iki maçtan az olmayacağı bekleniyor.

Buna karşılık Real Madrid, maçın son dakikalarında Gerard Moreno'ya yapıldığı iddia edilen faul sonrası Konate'nin gördüğü sarı karta itiraz edecek. Görüntüler, Real Madrid savunmacısının Villarreal forvetine temas etmediğini gösteriyor; bu da kulübün sarı kartın iptal edileceğine inanmasını sağlıyor.

Cezanın onanması halinde bu, savunmacının İspanya La Liga'da sadece sekiz maçta gördüğü dördüncü sarı kart olacak.

Geçen sezon ise oyuncu, İngiltere Premier Lig'de 36 maçta yalnızca yedi sarı kart görmüştü.







