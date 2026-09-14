İki yıllık kopukluk ve öfkenin ardından Real Madrid, Ballon d'Or ödülünü yeniden takviminin merkezine yerleştirdi. Dünyanın en köklü ödülünün kuruluşunun 70. yıl dönümünün kutlanacağı, gelecek 26 Ekim Pazartesi günü Londra Palladium sahnesinde, ışıklar altında düzenlenecek törende Kraliyet kulübü tek bir hedef uğruna medya makinesini tam gaz çalıştırmaya hazırlanıyor: Kylian Mbappé'nin taçlandırılması.

Bu buluşma artık kulübün gündeminde gelip geçici bir tören değil. Herhangi bir maçtan ya da antrenman seansından daha önemli olan, kırmızıyla işaretlenmiş bir randevu. Özellikle de 2024 yılından bu yana kapanmayan yaranın ardından; o gün Real Madrid, taraftarlarının "Vinícius Júnior'un ödülü kazanamamasının rezaleti" olarak nitelendirdiği duruma tepki göstererek töreni boykot etmişti.

Bugün ise tablo tamamen tersine döndü. Veto koyup katılmayı reddeden kulüp, İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre, resmî kanalları aracılığıyla oyuncusunun adaylığını açıkça tartışmaya başlayan kulübün ta kendisi oldu.

Mbappé sessizliği bozuyor: "Tarih yazdım"

Kampanyanın ilk kıvılcımı ofislerden değil, doğrudan işin sahibinden geldi. Tüm zorluklara rağmen Kylian Mbappé, konuşmak için hesaplı bir zamanlama seçti; Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter Milan karşısındaki ilk maçların arifesinde adaylığını açıkça ilan etti.

Fransız yıldız, basın toplantısında şunları söyledi: "Ben oy kullanmıyorum, ama en önemli spor etkinliğinde, Dünya Kupası'nda tarih yazdım ve bu konuda içim rahat."

Bu, sayısal açıdan inkâr edilemez bir gerekçe. Zira Mbappé, 2026 Dünya Kupası'nı üç katılımda 22 golle turnuvanın tarihî gol kralı olarak tamamladı; bu, daha önce görülmemiş bir rekor. Ancak rakamın ardında, rakiplerinin istismar ettiği bir açık gizli.

Eksik bir adaylık: Kritik anların rakamları

Tarihî gol krallığı unvanını kazanmasına rağmen Mbappé, turnuvayı Fransa Milli Takımı ile dördüncü sırada bitirdi ve en önemli maçtaki, İspanya'ya karşı oynanan yarı finaldeki katkısı son derece mütevazı kaldı; İspanyolların kazandığı ve daha sonra şampiyonluğa uzandığı bu maçta yalnızca kaleye zayıf bir şut çekebildi.

Aynı senaryo Şampiyonlar Ligi'nde de tekrarlandı. Son sezonun 16 golle gol kralı olmasına rağmen belirleyici anlarda ortadan kayboldu ve büyük eleme turlarındaki alışılmış izini bırakamadan, çeyrek finalde Bayern Münih karşısında turnuvaya erken veda etti.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz



Kraliyet kulübünün hesabı: Tarihindeki on ikinci

Büyük takımsal kupalardaki bu eksikliğe rağmen Real Madrid'in medya makinesi çoktan çalışmaya başladı. Mbappé'nin Ballon d'Or'u kazanması, kariyerindeki ilki, Real Madrid forması giyen bir oyuncu için ise tarihteki on ikincisi olacak ve böylece kulüp, ödülü kazanan futbolcu sayısında en çok temsilciye sahip kulüp olma rekorunu daha da pekiştirecek.

Ancak bu gerçek, tarihî bir çelişki barındırıyor. Zira önceki 11 unvanın büyük bölümü, örneğin Luís Figo, Fabio Cannavaro, Ricardo Kaká, Michael Owen ve Zinedine Zidane'ın ödülleri, ya Kraliyet kulübüne katılmadan önce başka kulüplerdeki başarıları sayesinde ya da taçlanmalarının doğrudan Madrid'in başarılarıyla bağlantılı olmadığı sezonlarda gerçekleşmişti.

Bugün Real Madrid, on ikincisinin farklı, saf ve kulüp ile oyuncunun birlikte yürüttüğü organize bir kampanyaya dayalı olmasını istiyor; 2024'ün hatırasını silmek ve Ballon d'Or tacını Fransız yıldızının kapısından İspanya'nın başkentine geri getirmek için.