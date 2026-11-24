Real Madrid'in eski yıldızı Alvaro Benito, Vinicius Junior'ın iyileşmesinin ardından Jose Mourinho'nun karşı karşıya kaldığı büyük ikileme dikkat çekti. Benito, Madrid ekibinin iki farklı yüzü olan bir takıma dönüştüğünü vurguladı: Vinicius sahadayken bir yüz, sahada değilken başka bir yüz. Bu analiz, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSV Eindhoven maçı öncesinde büyük tartışma yarattı.

Reklam

Vinicius, sahada yalnızca 34 dakika kalmasına rağmen Celta Vigo karşısında alınan galibiyetin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Belirleyici bir performans sergileyen Brezilyalı, Real Madrid'in iki golünde de doğrudan pay sahibi olarak uzak kaldığı dönemin ardından formunu adım adım geri kazandığını gösterdi.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının beşinci haftasında bugün salı günü PSV Eindhoven ile karşı karşıya geliyor. İlk dört maçını kazanan Mourinho'nun öğrencileri, üç puan daha alarak bir üst tura yükselmeyi pratikte garantilemeyi hedefliyor.

Real Madrid'in rakibi, mümkün olan 12 puanın yalnızca dördünü toplayabilen ve kötü bir gidişat içindeki PSV Eindhoven. Bu nedenle rakip ekip, Santiago Bernabeu'ya sezonu ilk 24 takım arasında bitirmesini sağlayacak güçlü bir performans ortaya koyma kararlılığıyla gelecek.

İspanyol radyosu Cadena SER'in teknik ekibe yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre Mourinho, özellikle Celta Vigo karşısında ikinci yarıda sergilediği performansın ardından Vinicius'un alışılmış seviyesine yeniden ulaşmasına yardımcı olmak için onu PSV Eindhoven karşısında ilk 11'de başlatmayı ciddi şekilde düşünüyor.

Reklam Reklam

Aynı kaynak, teknik direktörün Vinicius'un varlığının takıma büyük bir hücum gücü kattığının farkında olduğunu, ancak bunun aynı zamanda savunmadaki soruna bir çözüm bulmasını da zorunlu kıldığını ekledi. Amaç, takımın her maçta iki farklı yüz göstermeye devam etmesinin önüne geçmek.

Related Topics

Gelecek maçlar RMA Şampiyonlar Ligi 15:00 PSV

Alvaro Benito, El Larguero radyo programında Vinicius'un ilk 11'de oynamasının artılarını ve eksilerini değerlendirerek şunları söyledi: "Bence son maça girdiğinde çok hevesliydi, ikinci yarıda iyi bir performans sergiledi ve takıma sahip olduğu tüm hücum potansiyelini verdi. Bana göre çözülmesi gereken tek sorun takımın savunma performansı."

Benito şöyle devam etti: "Bu, tespit edilmiş bir sorun. Bana göre Diomande, teknik direktörün tüm savunma görevlerini harfiyen yerine getiren bir asker gibi. Şimdi geriye yalnızca Vinicius'un da bunu yapması kaldı: Vinicius bunu yaparsa sorun nerede olacak? Hiçbir sorun yok."

Reklam

Benito, takımın hâlâ iki farklı yüzü olduğunu belirtti: Vinicius takımdayken bir yüz, takımda değilken başka bir yüz. Bu nedenle Real Madrid kritik ve önemli bir maça çıkana kadar bu soru işareti varlığını koruyacak ve Mourinho'nun o zaman neyi tercih edeceğini göreceğiz.

Real Madrid savunmacısı Rafa Alkorta ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Diomande'nin bu performansı sürdürüp sürdüremeyeceğini göreceğiz, bence bu onun doğasında olan bir şey. Takım için çalışmayı unutacağını sanmıyorum. Ancak Mourinho'nun bu durumları nasıl yöneteceği son derece önemli. Bunun için gereken beceriye ve zekâya sahip biri varsa, o da Mourinho."

Reklam

Alkorta, Real Madrid'in ara öncesindeki seviyesine geri dönmesi gerektiğini de ekledi: "Bence Real Madrid, son maçta gördüğümüz hâliyle, Bernabeu'da gördüğümüzden çok daha güçlü bir takımdı ve orada hata yapma lüksleri yok." Alkorta'ya göre bu durum, özellikle 3-4-3 dizilişiyle oynayan ve ilk yarıda karşısında pek uyum sağlayamadıkları bir rakip için geçerli.

Mourinho'nun Vinicius konusundaki kararını PSV Eindhoven maçı öncesinde yapılacak antrenmanlarda vermesi bekleniyor. Bu karşılaşma, Brezilyalı yıldız için hücum gücünü savunma disipliniyle birleştirebildiğini kanıtlamak ve Real Madrid'in iki yüzüne dair tartışmalara kesin olarak son vermek adına ideal bir fırsat olabilir.