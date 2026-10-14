Vinicius'un cezası sonrası: İspanya Federasyonu'ndan Real Madrid'e müjdeli haber

İspanya Futbol Federasyonu Müsabaka Komitesi, Real Madrid'in Fransız savunmacısı Ibrahima Konate'nin Villarreal maçında gördüğü sarı kartı iptal etme kararı aldı. Başkent ekibinin yaptığı itirazın kabul edilmesiyle oyuncu, Barcelona karşısında oynanacak El Clasico öncesinde ceza riskinden kurtuldu.

Konate, bu sezon dört sarı kart görmüş ve Real Madrid'in pazar günü oynayacağı Sevilla maçında yeni bir sarı kart görmesi halinde Barcelona karşılaşmasında forma giyemeyecek durumdaydı.

Kartın iptal edilmesinin ardından Fransız savunmacının sarı kart sayısı üçe geriledi ve beklenen dev maç öncesinde disiplin durumu daha güvenli hale geldi.

Müsabaka Komitesi kararın gerekçelerini açıkladı

"Marca" gazetesine göre komite, Konate'nin Villarreal maçının 81. dakikasında, hakemin top mücadelesi sırasında rakip oyuncuyu yere düşürdüğünü ve gelişen bir atağı kestiğini değerlendirmesi üzerine sarı kart gördüğünü belirtti.

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Ancak Müsabaka Komitesi, Real Madrid'in itirazlarını ve kulübün pozisyonunu desteklemek için sunduğu video görüntülerini inceledikten sonra, oyuncunun kart görmesine yol açan olayın tanımlanmasında açık bir maddi hata bulunduğu sonucuna vardı.

Kararın gerekçesinde, görüntülerin incelenmesinin Konate ile rakip oyuncu arasında herhangi bir temas olmadığını ortaya koyduğu ve bunun hakemin sarı kartı göstermesine dayanak oluşturan gerekçeyle çeliştiği ifade edildi.

Bu doğrultuda komite, Real Madrid'in itirazını kabul ederek kartı iptal etmeye karar verdi. Bu adım, Fransız savunmacıya kart birikimi nedeniyle El Clasico'yu kaçırma endişesi olmadan Sevilla karşısında sahaya çıkma fırsatı veriyor.

Karar, komitenin Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a 4 maç ceza verdiğini açıkladığı bir dönemde geldi; bu da oyuncunun El Clasico'da forma giyemeyeceği anlamına geliyor.