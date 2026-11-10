Real Madrid forveti, önümüzdeki kış transfer dönemi öncesinde Arsenal'in gündemine girdi. Kraliyet kulübündeki geleceğini saran belirsizlik ve sezon başından bu yana yalnızca sınırlı dakikalarla yetinmesinin ardından daha fazla forma şansı elde etme yönündeki açık arzusu bu ilginin temelini oluşturuyor.

Nakledilenlere göre Tribuna sitesi, Arsenal, sezonun ikinci yarısında hücum hattını güçlendirme çabaları kapsamında Brezilyalı forvet Endrick'i ocak ayında kadrosuna katmak için harekete geçmeyi değerlendiriyor. Bournemouth forveti Eli Junior Kroupi ile olası anlaşma girişimleri, kulübünün oyuncuyu sezon ortasında elden çıkarmayı reddetmesi üzerine sonuçsuz kalmıştı.

Kroupi, Arsenal'in hücumunu takviye etmek için olası ilk tercihi olarak görülüyor; ancak Bournemouth, Londra kulübüne forvetinin kış transfer döneminde satılık olmadığını bildirdi. Böylece ilgi, Real Madrid'de yeterli fırsat bulamayan Endrick'e yöneldi.

Rapora göre, Brezilyalı forvet bu sezon yalnızca 114 dakika süre buldu. Bu durum, oyuncunun düzenli olarak oynamasına imkân verecek bir adres arama ihtimalini güçlendiriyor; özellikle de oyuncunun daha önce Real Madrid'den ayrılmayla anılmış olması göz önüne alınınca.

Rapor, Endrick'in geçen yıl Arsenal'e önerildiğini, ancak sonunda kiralık olarak Olympique Lyon'a transfer olduğunu belirtti.

İngiliz kulübünün oyuncuyu yeniden kiralamayı mı düşündüğü yoksa bonservisiyle birlikte kadrosuna katmayı mı amaçladığı ise şu ana kadar netlik kazanmadı.

Endrick kapıyı araladı: Ocak ayındaki geleceği meçhul

Bu gelişmeler, Endrick'in son dönemde yaptığı açıklamalarla aynı döneme denk geliyor. Oyuncu, açıklamalarında geleceği hakkında açık sözlü konuşarak ocak ayında neler olacağını bilmediğini, önceliğinin ise oynamak, mutlu olmak ve takım arkadaşlarına yardımcı olmak olduğunu vurguladı.

Brezilyalı forvet şöyle konuştu: "Tek istediğim oynamak, mutlu olmak ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmak." Oyuncu sözlerine şunları ekledi: "Ocak ayında neler olacağını bilmiyorum, bu Allah'ın elinde. Tek dileğim kariyerim için en iyisinin olması."

Endrick, Madrid'in muhteşem bir şehir olduğunu vurgulamasına rağmen, kariyerinde ilerlemek için gereken her şeyi her zaman yapacağının altını çizdi. Bu açıklamalar, forma şansından uzak kalması sürerse ayrılık ihtimallerine kapıyı açık bırakıyor.

Oyuncu ayrıca teknik direktörü Jose Mourinho ile ilişkisi hakkında da olumlu konuştu; ona büyük güven duyduğunu belirterek, teknik direktörün kendisiyle yalnızca futbol konuşmak için değil, özel hayatını da sorup hâlini hatırını almak için her gün iletişim kurduğunu açıkladı.

Arsenal'in Vinicius'un menajerlik şirketiyle ilişkisi transferi kolaylaştırabilir

Arsenal'in bu hamlelerinde işini kolaylaştırabilecek etkenlerden biri de, Endrick ile Real Madrid'deki takım arkadaşı Vinicius Junior'ın aynı menajerlik şirketi tarafından temsil edilmesi. Bu şirketin, İngiliz kulübünün spor direktörü Andrea Berta ile iyi bir ilişkisi bulunuyor.

Berta, geçtiğimiz yaz Vinicius'un Emirates Stadyumu'na transferi konusunda şirketle müzakere etme girişiminde bulunmuştu. Bu da Arsenal'e, Endrick'i kadrosuna katma ihtimalini değerlendirmesi için uygun bir giriş noktası sağlayabilir.