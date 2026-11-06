Vinicius'un Bernabeu'daki kredisi tükeniyor: Mourinho zor bir kararla karşı karşıya

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior, formunu bir türlü yeniden yakalayamıyor ve son derece sönük bir sezon geçiriyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun Vinicius'a vermeye devam ettiği fırsatlara rağmen, Brezilyalı kanat oyuncusu, yeteneklerine ve konumuna sahip bir futbolcudan beklenen seviyeden hâlâ uzak.

Sport gazetesi, Diomande daha fazla güven kazanmaya devam ederken Vinicius'un AEK Atina karşısında yeniden gözden kaybolduğunu aktardı.

AEK Atina karşısında Vinicius ilk 11'de yer aldı ve 90 dakikanın tamamını oynadı, ancak fark yaratmayı başaramadı. İspanya Ligi'ndeki cezasının sona ermesi yaklaşırken, Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçı iyimserliğe davet etmiyor.

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Vinicius'un performans düşüşü, Yan Diomande'nin yaşadığı teknik patlamayla aynı döneme denk geldi. Fildişi Sahilli futbolcu, hücum anlamında muhteşem bir dönem geçiriyor; ayrıca takım arkadaşlarına savunmada destek olmak için büyük çaba harcıyor. İşte Brezilyalının en çok eleştiri aldığı iki konu da tam olarak bunlar.

Diomande, Yunanistan'da en iyi mevkisinin sol kanat olduğunu vurguladı; bu da Vinicius'un işgal ettiği mevkinin ta kendisi. Bu durum, Brezilyalı yıldızı beklenenden daha kısa sürede yedek kulübesine itebilir.

Teknik direktör Mourinho birçok şeyi düzeltmeyi başardı; Jude Bellingham'ı formuna döndürdü, Fede Valverde'yi sağ bek mevkisine kaydırdı ve Diomande'nin performansını geliştirmek için çalıştı. Ancak Vinicius, Portekizli teknik adamın önündeki hâlâ askıda kalan görevi temsil ediyor ve bunun sebebi güven eksikliği değil.

Nitekim Brezilyalı, sezon boyunca yalnızca bir maçta yedek kulübesinde oturdu; ayrıca oynamaya müsait olduğu neredeyse tüm maçlarda ilk 11'de yer aldı.

Portekizli teknik adam, Brezilyalı futbolcuya temkinli yaklaşmayı ve onu korumayı tercih etti. İster basın toplantılarında ister sahada olsun, ona herhangi bir eleştiri yöneltmedi ve sorumluluk yüklemedi.

Mourinho, Brezilyalı futbolcuyla Xabi Alonso arasında çıkan anlaşmazlığı ve o gerginliğin selefinin görevinden ayrılmasıyla nasıl sonuçlandığını gayet iyi göz önünde bulunduruyor.

İşte bu yüzden duruma büyük bir bilgelik ve esneklikle yaklaştı; birçok maçta oyundan alınmasına rağmen, her zaman futbolcunun iş birliğini kazanmaya ve onunla ilişkisini korumaya özen gösterdi.

Geçen çarşamba Atina'da yaşananlar buna en iyi örnekti. Vinicius'un Madridli ekibin en kötü oyuncularından biri olduğu anda Mourinho, Diomande'yi oyundan almaya ve Brezilyalı futbolcuyu sahada tutmaya karar verdi; ondan bir tepki bekliyordu.

Birçok taraftar ve gazeteci Vinicius'un oyundan alınmasını talep etti, ancak Portekizli teknik adam kararına bağlı kaldı ve ona fırsat vermeye devam etti. Çünkü takımın tüm kupalarda yarışabilmesi için Vinicius'un en iyi versiyonunu yeniden kazanmaya ihtiyacı olduğunun farkında.

Bununla birlikte, Santiago Bernabeu'nun koridorlarında Brezilyalı futbolcuya duyulan güven kredisi tükenmeye başladı. Cezasından döndüğünde onu dokunulmaz bir ilk 11 oyuncusu olarak görmeyenlerin sayısı artıyor; bu da sorunu başka bir boyuta taşıyabilir.

Nitekim Diomande'nin varlığıyla takım daha fazla denge kazanıyor, çünkü Fildişi Sahilli oyuncu Marc Cucurella'ya büyük destek veriyor. Vinicius'la birlikte ise İspanyol bek ek bir yük altında eziliyor. Bu, Atina'da açıkça ortaya çıktı ve bu sezonki diğer maçlarda da tekrarlandı.

Şimdi ise Mourinho, son derece hassas bir durumu yönetmek zorunda. Brezilyalı yıldız kötü bir dönemden geçtiğinin farkında, ancak şu anda tercih sıralamasında Diomande'nin arkasında geliyor; bu da teknik direktörün onu ilk 11'in dışında bırakmaya karar vermesi hâlinde yeni bir gerilim odağının ortaya çıkmasına neden olabilir.

Kararın hiç de kolay olmadığına şüphe yok. Takımın en ünlü ve etkili oyuncularından birini yedek kulübesine oturtmanın, ister soyunma odasında ister kulüp çevresinde olsun, bir bedeli var; Mourinho da bunun daha önce yaşanmış bir örneğini gayet iyi biliyor.

Buna karşılık, onu konumuna ve yıldızlığına dayanarak ilk 11'de tutmak, şu anda en hazır olan oyuncuyu cezalandırmak anlamına gelecek; ayrıca teknik direktörün inşa etmek için büyük çaba harcadığı dengeyi de bozacaktır.

Brezilyalı futbolcu, geçmiş sezonlarda benzer düşüş dönemlerinden çıkmak için gereken yeteneklere sahip olduğunu kanıtladı, ancak önündeki zaman aralığı giderek daralıyor.

İspanya Ligi'ndeki müsabakalara dönüşü, imajını yeniden kazanması ve onu dünyanın çalım atmada ve fark yaratmada en yetenekli kanatlarından biri hâline getiren sebepleri herkese hatırlatması için büyük bir fırsat olacak. Bu fırsatı değerlendiremezse, Diomande sırasını bekliyor olacak; Mourinho ise Vinicius'u korumaya ve ona güven vermeye ne kadar özen gösterirse göstersin, onu beklemeye devam etmek için daha az gerekçe bulacak.