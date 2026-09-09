Real Madrid'in yıldızı Brezilyalı Vinicius Junior'ın, Kraliyet ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi serüveninin açılışında Inter Milan karşısında oyundan alındığı anda peşini bırakmayan yuhalamalar, kötü bir maçtaki tepki değildi; aksine yaz boyunca için için yanan sessiz bir krizin patlamasıydı.

Ünlü Brezilyalı gazeteci Fernando Kalas'ın ortaya koyduğu ilgi çekici bir anlatı; Real Madrid'in yıldızının nasıl bir simgeden taraftarlarının "en sevilen düşmanı"na dönüştüğünü ve yönetimden gelen sürpriz bir teklifin son anda her şeyi nasıl değiştirdiğini anlatıyor.

Son anda gelen teklif

Reuters muhabiri Kalas, İspanyol "Cadena Ser" radyosuna yaptığı açıklamalarda, Vinicius'un sözleşmesinin 2032'ye kadar uzatılmasına ilişkin şok edici müzakerelerin perde arkasını ortaya koydu.

Kalas şöyle konuştu: "Bu yaz pek çok şey oldu. Vinicius'a yakın çevre, son teklifin gelmesinden 24 saat öncesine kadar bile onu Real Madrid'in dışında görüyordu. Arsenal'e katılacağını düşünüyorlardı; çünkü Real Madrid'in asla ödemeyeceğini düşündükleri bir meblağ talep etmişlerdi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Aniden, son anda Real Madrid herkesi şaşırtan ve her şeyi değiştiren bir teklif sundu. Kendini kulübün dışında görüyorken bir anda içinde bulunca düşüncen değişiyor. Bu, psikolojik olarak kolay değil."

Yersiz yuhalamalar

Kalas, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Bernabeu'daki yuhalamaların sert ve yersiz olduğu görüşünde. Şöyle açıkladı: "Inter maçı Vinicius'u yuhalayacak bir maç değildi. Madrid bir bütün olarak kötü oynadı. İki fırsatı harcadığı doğru ama İbrahim, Mbappe ve Bellingham'ın gole giden yolunu açan üç kritik pas verdi."

Oyuncunun Dünya Kupası'nın ardından daha düşük bir formla döndüğüne işaret ederek şöyle konuştu: "Bu maçlar onun için adeta bir hazırlık dönemi gibi. Barcelona, Rodri'nin dakikalarını yönetirken Vinicius ilk on birdeydi ve neredeyse her dakika oynuyordu."

"En sevilen düşman" ve derbi sınavı

Brezilyalı gazeteci, gergin ilişkiye dair çarpıcı bir teşhisle sözlerini şöyle noktaladı: "Real Madrid taraftarının büyük bir bölümü ona karşı bir nefret besler oldu ve görünüşe göre bunun geri dönüşü yok. İlişki, sahayı çok aşan sorunlar yüzünden gerildi."

Şunları ekledi: "Vinicius her maçta elindeki en iyisini ortaya koymalı, aksi takdirde yuhalamalarla karşılaşır. Bernabeu taraftarının en sevilen düşmanı haline geldi."

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Sözlerine şöyle devam etti: "Bu durumu yaratan o olmadığı için işleri değiştirmek zorunda değil. Belki taraftarların da kendi paylarına düşeni yapması gerekiyor. Sezonun daha dördüncü maçında taraftarlarının kendi oyuncularını yuhalaması Real Madrid'in çıkarına değil."

Fernando Kalas, Brezilyalı yıldız Vinicius Junior için gerçek sınavın 20 Eylül'de Atletico karşısında oynanacak Madrid derbisinde olacağını değerlendirdi.