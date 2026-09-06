Vinicius'tan Alvarez'e: Arsenal'in bu yaz kadrosuna katmaya çalıştığı 21 oyuncunun listesi sızdırıldı

Geçtiğimiz sezon Premier Lig şampiyonluğunu kazanan ve Paris Saint-Germain karşısında Şampiyonlar Ligi finaline ulaşan Arsenal'in, bu başarılarla yetinmeye hiç niyeti yoktu.

Kulüp, son yaz transfer dönemini birçok mevkide kadrosunu güçlendirmek için değerlendirmeye karar verdi. Nitekim Gabriel Martinelli Al Hilal'e, Leandro Trossard Beşiktaş'a, Gabriel Jesus ise Barcelona'ya gitti; ayrıca Fabio Vieira ve Reiss Nelson de takımdan ayrıldı; Ethan Nwaneri ise Dortmund'a kiralandı.

Ayrıca William Saliba'nın ciddi sakatlığı da kulübü savunma hattını takviye etmeye itti. Zaten dikkat çekici bir Avrupa sezonu geçirmiş ve Premier Lig şampiyonluğunu kazanmış olmasına rağmen Arsenal, transfer piyasasında büyük bir hırs gösterdi; özellikle de haftalarca transfer piyasasına damgasını vuran, ancak Brezilyalı oyuncunun Real Madrid'de kalıp sözleşmesini yenilemesiyle sonuçlanan Vinicius Junior transferini tamamlama çabasıyla.

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Genel olarak Arsenal bu yaz bazı iyi transferler yaptı; harcaması Chelsea, Tottenham, Manchester City ve Liverpool gibi doğrudan rakiplerinin çoğundan daha az olsa bile.

Londra kulübü Bruno Guimaraes'e 87 milyon euro, Ezri Konsa'ya 60 milyon euro, Christos Tzolis'e 40 milyon euro harcarken, Illan Meslier de Leeds'ten bonservissiz olarak transfer oldu.

Bu hamleler daha geniş bir stratejinin parçası olarak geldi; nitekim "Daily Mail" gazetesi, Arsenal'in son transfer döneminde aralarında parlak isimlerin de bulunduğu 21 oyunculuk bir hedef listesi hazırladığını ortaya koydu.

Arsenal, Vinicius Junior'ın yanı sıra Julian Alvarez, Joao Pedro, Micky van de Ven, Cristian Romero, Bradley Barcola ve Yan Diomande'yi de belirlemişti; bunlar değeri 100 milyon euroyu aşan ya da bu rakama yaklaşan oyunculardı.

Arsenal'in yaz transfer dönemindeki transfer listesi şöyleydi:

1. Morgan Rogers (Aston Villa)

2. Bradley Barcola (Paris Saint-Germain)

3. Kenan Yıldız (Juventus)

4. Yan Diomande (Leipzig)

5. Nico Paz (Como)

6. Eli Junior Kroupi (Bournemouth)

7. Elliot Anderson (Nottingham Forest)

8. Joao Pedro (Chelsea)

9. Vinicius Junior (Real Madrid)

10. Julian Alvarez (Atletico Madrid)

11. Malick Fofana (Lyon)

12. Sandro Tonali (Newcastle United)

13. Alex Scott (Bournemouth)

14. Amadou Onana (Aston Villa)

15. Jeremy Monga (Leicester City)

16. Louis Page (Leicester City)

17. Ivan Fresneda (Sporting Lizbon)

18. Cristian Romero (Tottenham)

19. Micky van de Ven (Tottenham)

20. Jacobo Ramon (Como)

21. Tarik Muharemovic (Sassuolo)

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