Son yıllarda Vinicius Junior, El Clasico maçlarının en öne çıkan yıldızlarından birine dönüştü; ancak bu akşam Camp Nou'da Barcelona karşısında oynanacak maçta cezalı olması nedeniyle sahada olamayışı, akıllara iki ezeli rakip arasındaki son maçı getiriyor. O maçı Real Madrid, Brezilyalı yıldızın katılımı olmadan oynamıştı; henüz kraliyet takımının yeni neslinin en önemli liderlerinden biri hâline gelmeden önce.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, merakla beklenen El Clasico, 2019 yılından bu yana Vinicius'suz oynanacak ilk maç olacak. Brezilyalı yıldız, takip eden yedi yıl boyunca üst üste El Clasico'da forma giymiş ve olayların tam ortasında yer almıştı; ister 2025 yılında İspanya Süper Kupası finalinde hat-trick yaptığında olsun, ister 2022 ve 2024 yıllarında sırasıyla Barcelona'nın kendi sahasında Real Madrid'i 4-0 ezdiği iki maçta etkisiz kaldığında olsun.

Vinicius, 1 Mart 2020 tarihinde oynanan maçtan itibaren El Clasico karşılaşmalarında forma giydi; sahada olmadığı son El Clasico ise 18 Aralık 2019 tarihine dayanıyor. O gün yedek kulübesinde oturmuş ve dönemin Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, 4-3-1-2 sistemine dayanan bir on bir tercih ederek ona güvenmemeyi seçmişti.

O dönemki on birde, hücum hattında Gareth Bale ve Karim Benzema ikilisinin arkasında oyun kurucu pozisyonunda Isco yer alıyordu. Orta sahayı Casemiro, Toni Kroos ve Fede Valverde oluşturuyor, savunmada ise kanatlarda Ferland Mendy ve Dani Carvajal, stoper mevkiinde Sergio Ramos ve Raphael Varane görev yapıyordu. Kaleyi ise Thibaut Courtois koruyordu.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

O karşılaşma 0-0'lık golsüz beraberlikle sona ermiş ve o tarihten bu yana golsüz biten son El Clasico maçı olmuştu. Maç ayrıca olağanüstü siyasi koşullarla da ilişkilendirildi; zira 26 Ekim'de oynanması planlanırken, 2017'nin 1 Ekim'inde yaşanan olaylar ve sonrasına ilişkin bir gün önce açıklanan yargı kararı nedeniyle Barcelona sokaklarında yaşanan şiddetli gerginlik yüzünden ertelenmişti.

Ancak her El Clasico maçının kendine özgü koşulları vardır ve bu kez Real Madrid, Vinicius'un yokluğundan daha az etkilenmiş görünüyor; hatta bu cezanın takım için rahatlatıcı bir unsur olarak değerlendirilmesi mümkün. Brezilyalı oyuncunun sezon içindeki gidişatına bakıldığında, teknik seviyesinden bağımsız olarak takım içindeki konumuna dayanarak kendisini ilk on bire dayatabilirdi ki bu da geniş çaplı tartışmalara yol açabilirdi.

Buna karşılık, Vinicius'un yokluğu Yan Diomande'ye daha fazla alan bulma fırsatı sunuyor ve onu Real Madrid'in bu karşılaşmada bel bağladığı en öne çıkan oyunculardan biri hâline getiriyor. Maç, kulübün bu sezon transferi için 146 milyon euro ödediği Fildişi Sahilli yıldız için büyük bir sınav teşkil ediyor. Bu transfer, Real Madrid tarihinin en pahalı transferi olmuş durumda ve oyuncunun bu zirve mücadelesinde ne sunacağı büyük merakla bekleniyor.

Böylece Vinicius'un El Clasico maçlarındaki rakamları geçici olarak geriye düşüyor. Brezilyalı, 24 maçta 8 gol kaydetmiş; bu maçlarda 11 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etmişti. Buna karşılık Diomande'nin Barcelona karşısında kendi rakamlarını yazma yolculuğu başlıyor.

Eski Leipzig oyuncusunun, fırsatı değerlendirmeyi başarması ve daha fazla oyun süresi alma şansını güçlendiren etkili bir performans sunması hâlinde ortaya koyacağı parlak oyun, Vinicius'un konumuna bir darbe olabilir. Zira Vinicius, kendini Jose Mourinho'nun geldiği dönemdekinden daha düşük bir konumda bulabilir.

Bununla birlikte, tablo ancak El Clasico karşılaşmaları yeniden canlandığında netleşecek; ister 2027 yılında İspanya Süper Kupası'nın olası bir finalinde, ister Kral Kupası veya UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamındaki olası bir karşılaşmada, ister Santiago Bernabeu'da oynanacak İspanya Ligi rövanş maçında olsun.