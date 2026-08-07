Arsenal, Real Madrid'in yıldızı Brezilyalı Vinicius Junior'ı kadrosuna katma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, hâlihazırda devam eden yaz transfer döneminde hesaplarını yeniden yapmaya karar verdi. Vinicius, dün perşembe günü sözleşmesini yeniledi.

Raporlar, Real Madrid ile son yılına giren ve İngiltere Ligi'ne transfer olmaya sıcak bakan Vinicius'un, Arsenal'in teklifini reddederek kendisini haftalık 480 bin sterlin karşılığında 2032 yılına kadar Madrid'de tutacak yeni bir sözleşmeye imza atmayı tercih ettiğini ortaya koydu.

Bu ret, Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'yı sol kanat mevkiinde zor durumda bıraktı; özellikle kulübün Gabriel Martinelli'yi satmaya sıcak bakması ve yeni transfer Christos Tzolis'in performansından tam olarak ikna olmaması bu durumu daha da güçleştirdi.

İngiliz "The Sun" gazetesine göre, sportif direktör Andrea Berta altı alternatif isim belirledi. Bunların ilki, Paris Saint-Germain'den Fransız Bradley Barcola; kulübü sözleşmesinin bitmesine iki yıl kalmasına rağmen kendisini satmak için 145 milyon sterlin talep ediyor ve Liverpool da onu kadrosuna katmak istiyor.

Gazete, ikinci ismin, Manchester United'da geri planda kalıp Aston Villa ve Barcelona'ya kiralanmasının ardından düşük bir bedelle satın alınabilir hale gelen Marcus Rashford olduğunu bildirdi. Kendisinin 40 milyon sterlin karşılığında ayrılmasına imkân tanıyan bir madde bulunuyordu; ancak bu maddenin geçerliliği 15 Temmuz'da sona erdi ve oyuncunun artık daha düşük bir bedelle ayrılması bekleniyor.

Gazete, Portekizli Rafael Leao'nun isminin de listede yer aldığını açıkladı. Leao, Milan'ın planlarının dışında kaldıktan sonra Galatasaray ile müzakerelere girmişti; ancak Arsenal'den gelecek bir teklif rotasını değiştirebilir.

Chelsea'nin kanat oyuncusu Pedro Neto, geçen sezon gol ve asistle birlikte yirmi gole katkıda bulunmasının ardından bir başka seçenek olarak öne çıkıyor. Chelsea, Manchester City'nin de ilgi gösterdiği oyuncusundan vazgeçmek için 70 milyon sterlin talep ediyor.

Beşinci sırada Hollandalı Cody Gakpo geliyor. Liverpool, Ocak 2022'den bu yana 50 gol kaydeden oyuncusu için yaklaşık 60 milyon istiyor ve oyuncu güçlü biçimde Tottenham'a transfer olmakla anılıyor.

Son isim ise, geçen sezon kronik bir kasık sakatlığıyla mücadele etmesine rağmen İspanya ile dünya şampiyonu olan İspanyol Nico Williams. Williams, Athletic Bilbao ile 77 milyon sterlinlik serbest kalma bedeli bulunan 2035 yılına kadar geçerli bir sözleşmeye bağlı.