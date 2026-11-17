Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Vinicius Junior, bugün oynanan özel maçta Singapur'u 7-0 mağlup ettikleri karşılaşmada milli takım kariyerindeki ilk hat-trick'ini yapmanın sevincini yaşadı. Yıldız oyuncu, ikinci yarıda oyundan alındıktan sonra yaşadığı öfkenin nedenlerini de açıkladı.

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Real Madrid'in yıldızı, Globo televizyon kanalına yaptığı açıklamada, rakibin teknik seviyesinin son derece mütevazı olduğunu kabul etti ancak Brezilya Milli Takımı oyuncularının maça yaklaşımını övdü.

Vinicius, "Brezilya forması altında tek maçta üç gol attığım ilk karşılaşma bu. Umarım ileride gelecek pek çok seferin ilki olur" dedi.

Brezilyalı oyuncu şöyle devam etti: "Maça konsantre başladık. Rakibin bizden çok daha alt seviyede olduğunu biliyorduk ama maçı kolay hale getirmemiz gerekiyordu. Daha fazla gol atabilirdik. Maçtan ve galibiyetten memnunum. Şimdi kulüplerimize dönüp mart ayında %100 hazır olmamız gerekiyor."

Vinicius, ikinci yarıda oyundan alınırken yaşadığı tepkinin ve teknik ekibe yaptığı işaretlerin nedenlerine de değindi. Oyundan çıkma konusunda önceden anlaştığını ancak maç boyunca kendini iyi hissettiğini ve Asya ekibi karşısında oynamaya devam etmek istediğini açıkladı.

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Real Madrid yıldızı, "Evet, 15 ya da 20 dakika daha oynamak üzere anlaşmıştım. Sahada kalmak istiyordum ama Alan'ın da forma giymesi ve ilk maçına çıkması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

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Vinicius sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkes oynamak ve ilk maçına çıkmak istiyor, bu bir hazırlık dönemi. Tüm oyuncular teknik direktörle çalıştı, herkes maçlarda süre aldı. Artık tarihi yaklaşan Copa America için milli takım kadrosunu hazırlamaya başlamamız gerekiyor."

Carlo Ancelotti'nin, Brezilya Milli Takımı oyuncularını gelecek yılın mart ayında, bir sonraki milli arada yeniden bir araya getirmesi bekleniyor.

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Brezilya'nın bu dönemde karşılaşacağı iki milli takım henüz belli olmadı. Brezilya Futbol Federasyonu, konu henüz kesinleşmemiş olsa da en az bir Avrupa ekibiyle karşılaşmayı planlıyor.

Maçın tek önemli gelişmesi Vinicius'un parlayan performansı değildi. Teknik direktör Carlo Ancelotti, Japonya ile oynanan bir önceki maçta, Japonya'nın uzatma dakikalarında galibiyet golünü bulduğu atakta hakemin João Gomes lehine faul vermemesine itiraz ettiği için kırmızı kart görmüştü ve bu nedenle teknik alanda yer alamadı.

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Aynı pozisyonda hakemin kararını protesto eden Raphinha da kırmızı kart gördü. Böylece Ancelotti ve Barcelona'nın hücum oyuncusu Singapur maçını tribünden izlemek zorunda kalırken takımı yedek kulübesinden Ancelotti'nin yardımcısı yönetti.