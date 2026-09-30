Brezilyalı yıldız Vinicius Junior, Dünya Kupası'ndan elenme hayaletinin hâlâ peşini bırakmadığını itiraf ederek, Brezilya Milli Takımı'ndaki form düşüşünün doğrudan "Seleçao"nun geçen Dünya Kupası'nda yaşadığı ağır hayal kırıklığından kaynaklandığını vurguladı.

Real Madrid forvetinin açıklamaları, Brezilya Milli Takımı'nın Avustralya Milli Takımı'nı 4-2 mağlup ettiği hazırlık maçının bitiminin ardından geldi. Bu maçta Vinicius, uzun bir gol orucunun ardından yeniden gol sevincini yaşadı.

Dünya Kupası'nın etkisi hâlâ sürüyor

Vinicius, maç sonrası basın açıklamalarında şunları söyledi: "Dünya Kupası'nın etkisi her zaman çok büyük olur ve dönüş her zaman biraz zor olur."

Brezilya Milli Takımı, Dünya Kupası'na son 16 turunda Norveç Milli Takımı karşısında veda etmişti. Bu erken eleme, turnuvanın en dikkat çeken yıldızlarından biri olan ve beş maçta da ilk 11'de sahaya çıkarak dört gol atıp bir asist yapan Vinicius'un macerasını sona erdirmişti.

Brezilyalı yıldız sözlerine şöyle devam etti: "İlk maçta son derece kötü oynadık ve teknik direktörün de dediği gibi, bir deneme döneminde bulunuyoruz, ancak Brezilya ile oynadığımız her maçı kazanmakla yükümlü olduğumuzu biliyoruz."

Ve ekledi: "Bugün, mükemmel bir saha zemininde harika bir maç ortaya koymayı başardık, ancak düzeltmemiz gereken pek çok husus var; yediğimiz gol sayısını azaltmalı ve daha fazla fırsat yaratmalıyız."









Güveni yeniden kazanmak için bir penaltı

İkinci Avustralya maçında dikkat çeken bir an yaşandı; Raphinha'nın yokluğunda penaltıları kullanan isim Bruno Guimaraes olmasına rağmen, Vinicius Brezilya'nın ikinci penaltısını kullanmak üzere öne çıktı.

Vinicius o anın perde arkasını şöyle anlattı: "Raphinha oynamadığında penaltıları genellikle Bruno kullanır ve ben onun penaltıyı kullanmak istediğini düşünüyordum, ama biraz güvene ihtiyacım olduğunu biliyordu."

Vinicius geçtiğimiz dönemdeki sıkıntısını da kabul etti: "Milli Takım'la gol atamadan birçok maç geçirdim ve yeniden gol atmaya dönmenin önemini hissettim. Kazanamadığımız bazı maçlar oldu, ancak yeniden gol atmamız önemli ve milli takımımız için yeniden oynamamız önemli."

4-2'lik galibiyet, Avustralya turnesinin sonunda teknik direktör Carlo Ancelotti'ye büyük bir moral desteği sağlamıştı. İtalyan teknik direktör, Vinicius'a açıkça sahip çıkarak, en iyi seviyesine dönene kadar sabırlı olmasını istedi.

Vinicius, penaltıdan attığı golle, önündeki Hindistan maçından önce çok ihtiyaç duyduğu bir hissi geri kazandı. Bu dönüşün, kendisinin de ihtiyaç duyduğunu itiraf ettiği güveni yeniden kazanmanın gerçek bir başlangıcı olması umuluyor.







