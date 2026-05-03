Vinícius, Real Madrid'in galibiyetinde parladı: El Clásico, FC Barcelona ile şampiyonluk mücadelesi

Real Madrid, Pazar günü Barselona'da Espanyol'u mağlup etti. Vinícius Júnior'un attığı iki gol, Kraliyet Kulübü'ne 0-2'lik bir galibiyet kazandırdı. Madrid ekibinin aldığı bu üç puan, ezeli rakibi FC Barcelona'nın henüz resmi olarak şampiyon olamadığı anlamına da geliyor. Katalanlar, gelecek hafta Pazar günü kendi sahalarında Real Madrid'e karşı oynayacakları maçta lig şampiyonluğunu garantileyebilir. Bunun için bir puan yeterli olacak.

Maçın daha 8. dakikasında Real Madrid öne geçmeye çok yaklaştı. Vinícius, ceza sahası içinde topu aldı ve muhteşem bir vole vuruşu denedi, ancak top direkten geri döndü.

Espanyol oldukça hücumcu bir anlayışla oynadı ve gerekli fırsatları da yaratmayı başardı, ancak ev sahibi takımda keskinlik eksikliği vardı. Özellikle Tyrhys Dolan, yakaladığı fırsatı daha iyi değerlendirmeliydi. İngiliz oyuncu ceza sahası içinde pas aldı ve topu üstten dışarı attı.

İlk yarının ortasında hakem Jesús Manzano, Vinícius Júnior'u arkadan düşüren Omar El Hilali'ye aniden kırmızı kart gösterdi. Tekrarlarda ciddi bir faul olmadığı görüldü ve VAR kontrolünün ardından El Hilali'ye kırmızı yerine sarı kart gösterildi.

Bundan sonra oyunda pek bir değişiklik olmadı. Real Madrid fazla bastırmadı ve Espanyol da fırsatlarını iyi değerlendiremedi. İkinci yarı başlar başlamaz teknik direktör Álvaro Arbeloa, Gonzalo García'yı oyuna soktu. Arbeloa'nın kadrosunda pek yeri olmayan forvet, kısa sürede değerini gösterdi.

Oyuna girdikten iki dakika sonra İspanyol oyuncu, Vinícius'un koşusuna mükemmel bir pas verdi. Kanat oyuncusu iki rakibini geçtikten sonra, büyük bir özgüvenle kaleci Marko Dmitrovic'in arkasına şutunu gönderdi: 0-1.

İkinci yarının ortalarında Vinícius bir kez daha klasını gösterdi. Sol kanat oyuncusu bu kez Jude Bellingham ile bir paslaşmaya girdi; Bellingham, topu topuk vuruşuyla koşan Vinícius’un önüne muhteşem bir şekilde yerleştirdi. Brezilyalı oyuncu bir kez daha güzel bir vuruşla skoru 0-2’ye getirdi.

Real Madrid bundan sonra zorlanmadı ve gelecek hafta Barcelona'yı yenerek rakibinin yaklaşan şampiyonluk kutlamalarını bir kez daha ertelemek zorunda kalacak.



