Vinícius olayının kahramanı... Arjantinliler neden Dünya Kupası'ndaki Mısır maçının hakeminden korkuyor?

Fransız hakem François Litxer’i, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Mısır ile Arjantin arasında oynanacak heyecan dolu karşılaşmada düdüğünü çaldığında, risklerle dolu bir görev bekliyor gibi görünüyor.

Maçın başlamasından önce, Litxer’in atanması Arjantin’de kamuoyunda tartışma konusu haline geldi; tarafsız olmadığına dair erken suçlamalar ve hakemliğin adilliğine dair şüpheler gündeme geldi.

2024 yılında “Dünyanın En İyi Hakemi” unvanını kazanan Fransız hakemin alacağı tüm kararlar, 2022 Dünya Kupası finaliyle birlikte Fransa ve Arjantin arasında tırmanan futbol düşmanlığı ve Arjantinli taraftarların, turnuvanın başlangıcından bu yana kendi milli takımlarına “hakemlik iltiması” uygulandığına dair endişeleri nedeniyle, benzeri görülmemiş bir incelemeye tabi tutuluyor. "hakemlerin kayırması" senaryosunun tekrarlanmasından duydukları endişeler nedeniyle,

"Fransız bir hakem istemiyoruz"... Arjantin'de öfke fırtınası

Uluslararası Futbol Federasyonu’nun Leitexer’in atandığını duyurmasının hemen ardından, Arjantin’deki sosyal medya platformları öfkeli yorumlarla doldu. Bir taraftar, Arjantin Futbol Federasyonu’nun resmi hesabına şöyle yazdı: “Onun yerine daha tarafsız birini talep edemez miyiz?”

Bir diğeri ise şöyle ekledi: “Bizi soymak istiyorlar! Bir Fransızın milli takımımızı yönetmesine izin vermemeliyiz.”

Bu eleştiriler, Litxer’in grup aşamasında Fildişi Sahili ve Ekvador maçlarını 1-0, Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan maçlarını ise 0-0’lık skorlarla başarıyla yönettikten sonra Dünya Kupası’ndaki üçüncü maçına çıkacak olmasına rağmen geldi.

Bu suçlamalar, Fransız hakemin durumunu daha da hassas hale getirdi; özellikle de Arjantin milli takımı, turnuvanın başından beri tartışmalı birkaç hakem kararı nedeniyle mercek altına alınmıştı. Bunların en önemlileri arasında, Cezayir maçında Lionel Messi’nin yaptığı sert müdahalenin incelenmeden veya ceza verilmeden geçiştirilmesi, Avusturya maçında VAR incelemesinin ardından verilen ve geçerliliği tartışmalı bir penaltı kararı ve rakibin beraberliği yakalamak için baskı kurduğu halde Cape Verde maçında sadece 3 dakikalık uzatma süresinin verilmesi yer alıyor.

Letxer yanıt veriyor: “Amacım adalet… ve galibiyet her zaman bununla bağlantılı değil”

Bu baskılar karşısında Litxer, geçtiğimiz Mayıs ayında RMC Sport kanalına verdiği röportajda büyük maçları yönetme felsefesini anlatarak tartışmaları önceden önlemişti. Litxer şöyle demişti:

“Amacım doğru kararları vermek ve sporun adaletine saygı göstererek maçın iyi koşullarda oynanmasını sağlamaktır. Oyuncuların amacı ise kazanmaktır. Bazen kazanmak her zaman sporun adaleti ile örtüşmez. Bu nedenle hedeflerimiz çakışabilir.”

Kararların kabul edilmesinin anahtarının, kararları anlamak olduğunu vurguladı: “Karar anlaşılırsa kabul edilir. Bu neredeyse kesindir. Bu, titiz bir teknik çalışma, etkili yönetim, bilgilendirme, dinleme ve bazen de empati gerektirir.”

Şampiyonlar Ligi’nde Arjantinli bir oyuncuyla yaşanan önceki bir olay

Geçen sezon Vinícius ve Prestiani (Arjantinli) olayını ele alışıyla geniş çapta övgü toplayan Leitexer, hiçbir şeyi şansa bırakmadığıyla bilinir. Yeni ses sistemi aracılığıyla hakemlere ve seyircilere yapacağı konuşmaları prova ettiğini açıkladı: “Stadyumda yapmak zorunda kalabileceğim anonsları sistematik bir şekilde hayal ediyorum. Bu öngörü ve hazırlık çalışması, olabildiğince net olmamı sağlıyor.”

Bu görevde kendisine, on yıldan fazla süredir birlikte çalıştığı yardımcıları Cyril Mougnier ve Mehdi Rahmouni’nin yanı sıra, dördüncü hakem olarak Norveçli Espen Eskas ve VAR odasında görev yapacak İshak Bashievkin’den oluşan tanıdık bir ekip eşlik edecek.