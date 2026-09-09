Arsenal efsanesi ve Sky Sports analisti Paul Merson, takımın korkutucu savunma gücüne rağmen Avrupa'nın devlerini rahatsız edebilecek "korkutucu oyuncudan" yoksun olduğunu vurgulayarak, Vinicius Junior ve Julian Alvarez'in isimlerini zikretti ve Arsenal taraftarlarının Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu umutlarına ağır bir darbe indirdi.

Havertz Avrupa için yeterli değil

Merson, Napoli-Arsenal maçı öncesi kaleme aldığı analiz yazısında şunları söyledi: "Arsenal'in geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı olağanüstüydü ve yine güçlü rakipler olacaklar, ancak kendilerini daha üst bir seviyeye taşıyacak etkili oyuncuyu transfer ettiklerini düşünmüyorum."

Şunları ekledi: "Premier Lig'i kazanmaya yetecek kadrolarına sahipler, ancak büyük takımlar karşısında hücum hattı belirleyici unsurdan yoksun. Vinicius Junior ya da Julian Alvarez gibi bir oyuncuları olsaydı, bu onlara Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için üstünlük sağlardı."

Kai Havertz hakkında ise şunları söyledi: "Ben onun en büyük hayranlarından biriyim, çalışkan ve mükemmel bir oyuncu, doğru kararları alıyor, ama bir sezonda 20 gol atmaz. Lig şampiyonluğuna taşımaları için üst düzey bir oyuncu olduğuna şüphe yok, ancak Avrupa başka bir şey gerektiriyor."

Bayern'in stoperi Arsenal'den korkmuyor

Merson, Arsenal'in mevcut hücumundaki ciddi bir psikolojik zayıflığı ortaya koyarak şunları söyledi: "Arsenal ileri turlarda Bayern Münih ve Paris Saint-Germain gibi takımlarla karşılaştığında, stoper ve bekler sabah uyanıp takım arkadaşlarına şöyle der: dün gece iyi uyuyamadım, karşımdakiyle ilgili biraz endişeliyim. Arsenal için bunun geçerli olduğunu görmüyorum, belki sadece Bukayo Saka, ama o korkutucu unsurdan yoksunlar."

Geçen yılki finale de değindi: "Arsenal hücum için yeterli hıza sahip değildi, Paris Saint-Germain ise yoğun baskı yaptı ve onların kendi bölgelerinden çıkmasına izin vermedi."

Aşılamayan savunma

Hücuma yönelik eleştirilerine rağmen Merson, Arsenal'in savunma sağlamlığını övdü: "Kadroları çok büyük ve son derece sağlam. Onların önünde herhangi bir topu şuta çevirmek bile çok zor, gol atmak şöyle dursun. Chelsea, ligin en iyi hücum üçlülerinden biriyle oraya gitti ve 77 saniyede gol attı, ancak başka bir gol atabilecek durumda göründüklerini hatırlamıyorum. Bu, Arsenal'in şu anda ne kadar baskın olduğunu gösteriyor."

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