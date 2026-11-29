Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Deportivo Alaves'e 1-2'lik skorla sürpriz bir şekilde yenilerek La Liga şampiyonluk yarışında önemli puanlar kaybetti. Ancak maçın ardından tartışmaların odağında yalnızca sonuç yoktu. Arda Güler'i oyundan alıp Vinicius Junior'ı son düdüğe kadar sahada tutan Jose Mourinho, oyuncularına yaklaşımındaki kriterlerle ilgili soru işaretleri doğurdu.

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Mourinho, 60. dakikada Güler'i oyundan alarak yerine Carlos Espí'yi sahaya sürdü. Ancak Türk orta saha bu karara sessiz kalmadı ve sahadan çıkarken tepkisini açıkça belli etti. Şaşkınlık da burada başladı, çünkü maçın sonuna kadar sahada kalan Vinicius da beklenen performansı ortaya koyamamıştı.

"Cadena SER" radyosunda yayınlanan "Carrusel Deportivo" programında, çok sayıda gazeteci ve yorumcunun katılımıyla kararın yansımaları ele alındı. Bazı katılımcılar Güler'in öfkesinde haklı olduğunu savundu. Tartışma oyuncu değişikliğinin değerlendirilmesinin ötesine geçerek Brezilyalı kanat oyuncusuna yönelik giderek artan memnuniyetsizliği ve bunun Real Madrid taraftarlarıyla ilişkisine etkisini de kapsadı.

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Eleştirilerinde en sert olan isim gazeteci Chazari'ydi: "Madridli taraftarlar Vinicius'tan gerçekten bıktı. Neden mi? Çünkü o çok büyük bir oyuncu ve Real Madrid'e çok şey kattı, bunu inkâr etmiyorum. Ama oyunculardan ne zaman vazgeçeceğini bilmen gerekir. Real Madrid'de seni bir, iki ya da üç maç beklemezler, özellikle de uzun aylar hiçbir şey ortaya koymadan geçtiğinde." Chazari, durumun bu şekilde sürmesinin ölümcül olduğunu, zira oyuncunun saha içinde ve dışında defalarca pek çok soruna da yol açtığını ekledi.

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Gazeteci, Güler'in öfkesinin anlaşılabilir olduğunu düşünüyor: "Bence Güler haksızlığa uğradığını hissetti. Bu oyuncuyu oyundan almaya cesaret edemediğin ve onu sahada tutmak istediğin için kendisini değiştirdiğini düşündü, oysa o da benim ortaya koyduğum seviyenin aynısını sergiliyor." Chazari'ye göre Türk orta saha, Mourinho'nun oyunculara farklı kriterlerle yaklaştığını düşünmüş olabilir.

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Chazari, taraftarların da durumu aynı şekilde algıladığını belirterek şöyle dedi: "Taraftarlar Vinicius'u ıslıkladı, çünkü mesele oyuncu değişikliğinin kendisi değildi." Program aynı bağlamda gazeteci Álvaro Romero'nun tribünlerin tepkisine ilişkin yorumuna da yer verdi. Romero, taraftarların Mourinho'nun yaptığı değişikliğe karşı çıktıklarını göstermek istediklerini ancak teknik direktörü doğrudan ıslıklamaya cesaret edemediklerini açıkladı.

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Romero, Santiago Bernabeu'da Vinicius ile Kylian Mbappé'nin ıslıklandığına dikkat çekti, ancak asıl öfkenin oyuncu değişikliği kararına yönelik olduğunu düşünüyor.

Öte yandan Jordi Martí farklı bir yorum getirerek Mourinho'nun Vinicius'u en iyi seviyesine döndürmek istemesinin mantıklı olduğunu savundu: "Mourinho'nun Vinicius'u yeniden kazanmak istemesini doğal buluyorum, tıpkı Diego Simeone'nin Julián Alvarez'in en iyi versiyonunu geri getirmek istemesi gibi. Teknik direktörler, Vinicius ve Julián gibi bu değere sahip oyunculardan yeniden yararlanmanın yolunu bulmak zorunda."

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Yago de Vega ise Mourinho'nun kararına itirazını daha net bir dille ortaya koydu: "Sahada kalmaması gerekirken Vinicius'u oyunda tuttu." Tartışmayı noktalayan Javier Iraiz ise Portekizli teknik adamın hücum hattındaki pozisyonlarla ilgili hesaplarını değiştirebileceğine işaret etti: "Bence bundan sonra sol kanatta sürekli göreceğimiz oyuncu Diomande olacak."

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