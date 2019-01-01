Vinicius: Kalbimin sesini dinledim ve Real Madrid'i tercih ettim

Real Madrid'in genç yıldızı Vinicius Junior, transfer döneminde Barcelona'yı seçebileceğini ancak kalbinin sesini dinlediğini itiraf etti.

ile 'nın transfer döneminde yarıştığı Vinicius Junior'dan samimi bir itiraf geldi.

Transfer döneminde tercihini Real Madrid'den yana kullanan Brezilyalı futbolcu, bu kararından dolayı hiç pişman olmadığını açıkladı. Vinicius, AS gazetesine verdiği demeçte, Real Madrid'e gelmekle doğru bir karar verdiğini belirtti:

"Transfer dedikoduları çıktığı zaman doğru olduğunu düşünmedim. Sadece gazetelerde yazılan söylentilerden ibaret olduğunu zannettim. Sonrasında Barcelona ve Real Madrid'den resmi teklifleri aldım. Babam bir karar vermek zorunda olduğumu ve kalbimin sesini dinlemem gerektiğini söyledi. Ben de Real Madrid'i seçtim. İnanılmaz bir duyguydu. Hayatımın en mutlu günüydü."

Haberin devamı aşağıda

19 yaşındaki futbolcu, geçiş sürecinde takım arkadaşları Marcelo ve Casemiro'nun oldukça yardımcı olduğunu da dile getirdi:

"İspanya'ya geldiğimde çok zorlandım çünkü birden tüm hayatım değişti. Marcelo ve Casemiro uyum sürecinde bana çok yardımcı oldular. Bana saha içinde ve dışında neler yapacağıma dair tavsiyeler verdiler."

Vinicius, Real Madrid forması altında şimdiye kadar 41 kez sahaya çıkarken, 4 gol attı ve 13 asist yaptı.