The Athletic, güncel bir haberinde Real'in eski teknik ekiplerinde görev yapmış bazı kişilere yer verdi. Bu kişilerin tamamı, iki süper yıldızdan birinin gönderilmesi gerektiği görüşünde. Onlara göre Real'in uzun vadede kupa mücadelesi verebilmesi ve kulübe huzurun gelmesi ancak böyle mümkün. Geçen sezon takım kupa kazanamazken oyuncular birbirine fiziksel olarak saldıracak noktaya gelmişti.

Son yıllarda Real'in teknik ekibinde görev yapmış, adı açıklanmayan eski bir çalışan, "Sorun ancak Vinicius veya Mbappe'den biri giderse çözülür" dedi. Bir başka eski çalışan ise "Ya yapısal bir değişim olur ya da gelişme kaydedemezler" ifadelerini kullandı.

Aynı kişi sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaratıcı yetenek çok fazla ama yalnızca sekiz oyuncuyla savunma yaparken uzun vadede başarılı olmak imkânsız. En iyi oyuncular sürekli oyunu hızlandırıp aynı alanlara yönelirken hücumu organize etmek de çok zor."

Vinicius Junior ve Mbappe, Real Madrid'in başına dert mi olacak?

Hem Mbappe hem de Vinicius genellikle savunmaya katkı konusunda geri planda kalıyor; bunun yerine hızlı kontra ataklar için pozisyon almayı tercih ediyor. Dolayısıyla Real çoğu zaman savunmada sayıca eksik kalıyor. Bu durum, geçen sezon Bayern Münih'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde de Real'in başına dert açmıştı.

Gelecek maçlar ROM Şampiyonlar Ligi 15:00 RMA

Öte yandan medyadaki aksi yöndeki iddialara rağmen, egolarıyla öne çıkan iki süper yıldızın kişisel ilişkilerinin iyi olduğu belirtiliyor. Kulübe yakın bir kaynak, "İyi anlaşıyorlar ama sahada birbirlerini bulamıyorlar" dedi ve ekledi: "Birbirleriyle anlaşamadıkları ya da birbirlerinden nefret ettikleri söylenemez!" Kaynağa göre Brezilyalı ve Fransız oyuncu daha ziyade "kendilerini her konuda birbiriyle kıyaslıyor. Biri savunma yapmayınca diğeri de yapmıyor."

Xabi Alonso'nun başarısızlığında da özellikle Vinicius'un kaprisleri etkili olmuştu. Brezilyalı oyuncu, geçen yılki El Clasico'da oyundan alınırken olay çıkarmış, teknik direktöre hakaret etmiş ve ayrılabileceğini ima etmişti. Real'in soyunma odasının da bir tarafta Alonso'yu destekleyenler, diğer tarafta ona karşı çıkanlar olmak üzere derinden bölündüğü belirtilmişti.

Altı ayı biraz aşan bir sürenin ardından çarpıcı bir ayrılık yaşandı, ancak Alonso'nun yerine gelen Alvaro Arbeloa döneminde de hiçbir şey değişmedi. Aksine, sezon sonuna doğru Fede Valverde ile Aurelien Tchouamenie arasında fiziksel bir kavga yaşandı. Kavganın ardından Valverde'nin kafa-beyin travması nedeniyle hastaneye kaldırılması manşetlere taşındı.

Jose Mourinho, Vinicius ve Mbappe'yi dizginleyebilecek mi?

Real sezonu kupasız tamamladı ve buna verdiği tepkilerden biri Jose Mourinho'yu yeniden teknik direktörlüğe getirmek oldu. Portekizli efsane teknik adamdan Real'in yıldızlarının egolarını kontrol altında tutması bekleniyor. Ancak Vinicius ve Mbappe, onun döneminde de Madrid'de gündem yaratmaya devam ediyor.

L'Equipe son olarak, Mbappe'nin ilk Uluslar Ligi maçında yaşadığı sakatlıktan bu yana sergilediği davranışların Madrid'de rahatsızlık yarattığını bildirdi. Kulüp içinde, Mbappe'nin kişisel çıkarlarını kulübün hedeflerinin önüne koyduğu izleniminin oluştuğu belirtiliyor. Örneğin Ballon d'Or'u kazanmanın onun için takımın başarısından daha önemli olduğu düşünülüyor.

Kulüp içinden adı açıklanmayan bir kaynak, L’Equipe'e şöyle konuştu: "İki yılı aşkın bir sürenin ardından hâlâ Real'in ve çevresinin nasıl işlediğini, orada nasıl davranılması gerektiğini anlamamış izlenimi veriyor. Kendisine çok kötü danışmanlık yapılıyor ve imaj açısından bu durum hem ona hem de kulübe zarar veriyor."

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Mbappe, bisiklet turuyla Jose Mourinho'yu hiçe saydı

Fransız millî oyuncu, Fransa'nın Türkiye'yi 1-0 yendiği maçta sol diz ekleminin arka kapsülünde aşırı gerilme yaşamış ve o tarihten beri rehabilitasyon sürecindeydi. Ancak sonrasında birkaç hareketiyle şaşkınlık yarattı.

Bir yandan Paris'te bir gece kulübünde görüntülendi, diğer yandan Mourinho'nun yasağına açıkça karşı geldi.

Mourinho kısa süre önce bir podcast yayınında, "Maalesef bir futbolcu bisiklete binemez. Bunu kulübün arkasından yapsa bile. Sözleşmesi umurumda değil, oyuncunun işini ne kadar ciddiye aldığına bakarım" dedi. Bir düşüşün, oyuncunun birkaç maç kaçırmasına, hatta ciddi biçimde sakatlanmasına yol açabileceğini belirten Real teknik direktörü, "Belki sadece bir darbe alırsın ama o darbe en iyi formunda olmana engel olur" diye devam etti.

Peki Mbappe ne yaptı? Instagram'da İsviçre'de bisiklet turundayken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

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Vinicius Junior, Real Madrid'de yeni bir olaya neden oldu

Bu sırada Vinicius, tartışmalı davranışlarıyla bir kez daha büyük yankı uyandırdı. Geçen hafta sonu Villarreal'e karşı skoru 2-0'a getiren golü haklı olarak iptal edildi. VAR'ın ortaya çıkardığı fiziksel müdahale nedeniyle Brezilyalı oyuncu doğrudan kırmızı kart gördü. Vinicius, rakibi Nathan Saliba'nın saçını açıkça çekerek avantaj sağlamıştı.

Vinicius ise bunu hiç kabul etmedi; hakeme hakaret edip üzerine yürüdü ve soyunma odasına giderken bir LaLiga çalışanını ittiği öne sürüldü. Bu nedenle Brezilyalı oyuncunun lig tarafından en az iki maç cezalandırılması ve böylece 25 Ekim'deki El Clasico'yu da kaçırması bekleniyor.

Bu arada Mourinho, Villarreal maçının ve Vinicius'un çıkardığı olayın ardından, söyleyecekleri nedeniyle kendisinin de ceza alma riskini göze almamak için basın toplantısına katılmadı. Mundo Deportivo gazetesine göre, "Sevilla ve Barcelona maçlarında takımın başında olmak istiyorum" mesajını iletti. Vinicius zaten oynayamayacakken.

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