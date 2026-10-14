Vinícius Júnior, Real Madrid'in AS Roma karşısındaki 3-4'lük galibiyetinin ardından LaLiga'da aldığı dört maçlık cezaya ilişkin konuştu. Brezilyalı oyuncu, ceza haberinin zamanlamasından da rahatsız olduğunu söyledi: "Bunu ancak stadyumda öğrendim."

Vinícius şu ana kadar en iyi sezonunu geçirmiyor. Ancak geçen hafta sonu Villarreal'e karşı 1-0 kazandıkları maçta gol attığını düşünmüştü. VAR incelemesinin ardından yalnızca golü iptal edilmedi; gol öncesinde rakibi Nathan Saliba'nın saçını çektiği için doğrudan kırmızı kart da gördü.

Vinícius olanlara inanamadı ve hakeme saldırmak üzereydi. Antonio Rüdiger, hakemi öfkeli takım arkadaşından korumayı başardı. Forvet oyuncusu çarşamba günü, Saliba'nın saçını çektiği için iki, öfke patlaması nedeniyle de iki maç ceza aldığını öğrendi. Bu nedenle El Clásico dahil bazı maçları kaçıracak.

Roma galibiyetinin ardından Vinícius, "Bence ceza kötü bir zamanda geldi. Cezayı vermek için bütün günleri vardı ama ben bunu ancak stadyuma vardığımda öğrendim. Kural yeni ve LaLiga yetkilileri yeni uygulamaları açıklamak için her zaman bize gelir, fakat bu kez gelmediler" dedi.

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"Başka bir oyuncuya karşı hiçbir zaman şiddet içeren bir harekette bulunmadım. Ben ise sık sık yere düşürülüyorum ve böyle durumlarda sarı kartı her zaman yeterli buluyorum" diyen Vini, Roma karşısındaki oyununu da eleştirdi. Teknik direktör José Mourinho, öfkeli Brezilyalı oyuncuyu devre arasında oyundan alıp yerine vatandaşı Endrick'i sahaya sürdü. Endrick, Stadio Olimpico'da maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

"Bu normal. Oyundan çıkarıldıktan sonra kızgındım çünkü her zaman en iyi performansımı sergilemek ve takıma yardım etmek istiyorum. Oyuncu değişiklikleri takımı değiştirdi. Endrick oyunun dinamiğini değiştirdi ve en iyi oyuncuydu. Carlos (Espí, editörün notu) ise birkaç dakikalığına oyuna girdi ama gol attı."

"En iyi performansımı sergileyemediğim için kendime kızgınım. Sonunda Vini her zaman geri döner ve bunu yine yapacağımdan şüphem yok." Kanat oyuncusu, kendisini sürekli yuhalayan ve eleştiren Real Madrid taraftarlarına da değindi: "Yuhalamalar kesinlikle yardımcı olmuyor ama insanlar biletlerinin parasını ödüyor."

"Taraftarlar arkamızda olduğunda daha iyi oynuyoruz. O zaman Bellingham daha iyi oynuyor, Mbappé daha iyi oynuyor, ben daha iyi oynuyorum... Sanırım burada daha uzun süredir bulunduğum ve kaptanlardan biri olduğum için beni yuhalamak daha kolay."

Vinícius son olarak Real Madrid taraftarlarına bir söz verdi: "Geri döneceğim. Genç bir oyuncu olarak geldiğimde birçok kişi benimle alay etmişti. Sonunda Real Madrid için yüzden fazla gol attım." 26 yaşındaki Güney Amerikalı oyuncu, Real Madrid formasıyla şu ana kadar 385 maçta 129 gol ve 103 asist kaydetti.



